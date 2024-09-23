都市病｜每10人有1人患慢性都市病　中醫師拆解4大成因淺談「治未病」

▲ 中醫師拆解都市病4大成因，淺談「治未病」。

【中醫／都市病／治未病／婦科病／黃天賜】每十位都市人中便有一人患有不同程度的慢性都市病，且有年輕化的趨勢。這反映出現代醫藥和科學對各種慢性都市病的作用有限，同時也顯示出都市病與生活習慣之間的密切關係，僅依賴科學和醫學無法解決問題。2019年成立非牟利機構「醫道惠民」，針對不同的病位，研發不同的治療手段，例如：

針對「脊椎側彎」的腦病患者，研發「倒掛三維牽引復位法」

針對長期依賴抽筋藥、安眠藥、抗抑鬱藥等的患兒研發「淺層筋膜針法」，從而改善腦病患者的肌筋張力，減少引發的併發症。

針對腦病患兒，研發「醒腦開竅」的頸針。

針對不同的患兒，設計不同的「家居護理健絡操」

針對長期照顧腦病患兒的家長，「乳癖」（乳腺囊腫）和「內分泌失調」的關係。

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基於近年來乳癖發病率呈逐年上升的趨勢，年齡也愈來愈年輕化，多見於25至45歲的女性。不少女性抑鬱、焦慮、惱怒時或經期前後感到乳房脹痛，由於不太影響生活，此症狀往往被忽略，然而乳房脹痛，或兼有大小不一的腫塊乃臨床上最常見的乳房疾病，屬中醫「乳癖」範疇。臨床上資料顯示，我們發現在60個案例中，伴隨症狀，最多的是失眠和月事不調的問題。

根據《臨證指南醫案》論述「女科病，多倍於男子，而胎產調經為主要。淋滯瘕泄，奇脈空虛，腰背脊膂，牽掣似墜，而熱氣反升於上。從左而起，女子以肝為先天也」的基礎。探討患者與睡眠、月事、二便、情緒，及肝膽經巡行部位：乳房、甲狀腺、子宮、卵巢等的關係和發病的「過程」，從而給與患者和醫者，可以及早關注乳癖的健康問題，減少發病後相關入侵性手術的創傷。

總結過去五十多年來，探討現今科技發達，世界各大藥廠對藥物的投資，和研發，為何都市流行的常見疾病仍然有年輕化，原因包括如下的因素：

1. 病人對止痛藥的依賴習慣：

有關「疼痛管理藥物」的產業發展頗佳。根據Zion market research 2023年統計報告顯示：全球疼痛管理藥物市場規模約為786.6億美元，預計到2032年將成長至1,169億美元左右，2024年至2032年的複合年增長率（CAGR）約為4.5%。

中醫重視「不通則病」的疼痛阻塞的身體警號，可能會影響各器官組織的功能提早衰退，久而久之增加各種常見都市疾病，和影響各種惡性病變的可能性，具體表現如下：

局部血流阻塞 警號 症狀 功能衰退 眼 疲勞，眼乾 氣滯血瘀＞疼痛 視力衰退 耳 聽覺疲勞 耳疾、耳嗚 聽覺衰退 鼻 鼻黏膜異常 鼻敏感、免疫力弱 呼吸功能衰退 口 顳肌嚼肌疲勞 神經緊張、偏頭痛 三义神經痛 頸部血流阻塞 頸項僵硬 肌筋緊縮性頭痛 腦部血氧不足 腦部慢性缺血 頭痛、失眠 精神緊張、胃腸病、免疫力低下 髓海不足 影響腦部功能 腦垂體、海馬體 內分泌失調 月事、體重異常，壓力荷爾蒙紊亂（血壓）醣代謝紊亂（糖尿病） 影響腎上腺、甲狀腺、胸腺乳腺、前列腺 胰腺、肝功能衰退

2. 醫藥資訊過度商業化：

結果論：例如現今流行醫學上，過度依賴醫學報告，當「確診」患者時，或相關疾病的風險評估，達到與藥物的指標相符，才開始治標不治本的「治療」，例如常見的胃腸藥物、抑制胃腸液的正常分泌，可能會因長期使用影響肝臟和胰島素的分泌，增加患者醣代謝功能提早衰退，影響醣尿病的發病率。反而，缺乏推廣人體的肌肉運動，是消粍血醣血脂的重要器官。

3. 忽略自己對健康的認知：

基於人類進化是人類起源於類人猿祖先的漫長變化過程。科學證據表明，雙足行走（用兩條腿行走的能力）是人類最早的特徵之一，它的進化歷史已超過 400 萬年。其他重要的人類特徵，例如龐大而複雜的大腦、製造和使用工具的能力以及語言能力，是最近才發展起來的。許多先進特徵，包括複雜的象徵表達、藝術和複雜的文化多樣性，主要是在過去的十萬年中出現的。

人類腦部的演化緩慢，特別在健康智慧上的認知是需要經驗累積才容易領晤，但對健康而言，健康的經驗累積，付出的代價是健康⋯臨床上常見患者高估自己的健康意識，高估藥物與疾病的關係。小學時學過的健康常識：早睡早起、均衡飲食、多運動、心情開朗等良好生活習慣，其實就是預防都市病的「金科玉律」。

4. 忽略疾病「過程」與治療手段的關係：

宇宙萬物都有其發展的過程，包括所有「疾病」，中醫重視「治病必求治本」，並認為所有疾邪，都是從淺表入侵人體，是透過皮膚、眼、耳、口、鼻、二陰的黏膜。由表症轉裡症，慢慢入侵人體。中醫認為,疾病的最佳治療時機是在「淺表」時期，即在疾病尚未深入臟腑之前。

淺表層面的防治︰

關注表層經絡的疏通，如頸椎、腰椎、關節等表淺部位的疼痛、肌肉僵硬等症狀。

使用推拿、針灸等療法，疏通表層經絡，調理氣血，可預防疾病深入。

這樣可以在疾病初起階段即進行有效干預，避免病情加重。

防病入臟腑︰

如果表層經絡阻滯未得到及時調理，病邪可能會逐步侵入內臟。

一旦疾病深入臟腑，症狀會更加複雜，治療難度也會增加。

因此，中醫強調要防患於未然，及時調理表層經絡，阻止病邪進入臟腑。

標本兼治的原則︰

中醫治療不僅要解決表層症狀，更會涉及心神、脾胃、氣血和肝臟等方面。例如中醫治療失眠的方法包括調整情緒、改善脾胃功能、調理氣血、紓緩肝氣等。然而，具體的治療方案應根據個人的體質和症狀進行個體化的評估和處理。

▲ 香港註冊中醫師黃天賜

黃天賜中醫教授

香港城市大學榮譽院士

香港中醫骨傷學會(永遠榮譽會長)

香港註冊中醫師

廣州中醫藥大學教授

文章標題及內容經TOPick編輯修改。

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