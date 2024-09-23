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巴士大媽車廂高談闊論聲浪騷擾其他乘客　車長廣播打出12個字完美K.O

社會

撰文： TOPick柴犬出動

發布時間： 1 小時前

最後更新： 57 分鐘前

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兩個巴士阿姐高談闊論騷擾其他乘客。

巴士是公眾空間，大家應遵守公共禮儀不要騷擾他人，可是有部份人卻不注意公眾禮儀。最常遇就是有乘客在車廂開大聲音睇手機，此外有時也會遇乘客把車廂當「自己屋企」般高談闊論。

日前，有網民在社交平台threads發文講述他在銅鑼灣乘搭九巴948，在巴士上層有兩名內地阿姐，寫道：「我坐中間，隔籬有兩個大陸阿姐係識得，但係又要分開兩行坐，又勁大聲講嘢，其中1個仲係咁咳」。

該網民表示，巴士駛至中環，車上乘客漸多，該兩名內地阿姐便一起坐，可是依然大聲地聊天及狂咳，旁若無人。結果連車長也覺得聲浪太大滋擾其他乘客，於是不斷以普通話及廣東話廣播呼籲「保持車廂安靜」。但情況仍沒改善，甚至「啲人愈講愈大聲」。

於是司機在中環街市出面停車及按動警報，該網民稱：「巴士司機直程撳個警報，我搭咁耐巴士第1次聽到，好似人哋地震嗰啲警報咁嘅聲」，同時車長在廣播打出12個字，寫道：「司機受到滋擾，巴士服務中斷」，

巴士停下後，一位大叔斥責兩個阿姐，指「開咗車廿幾分鐘（嘈足咁耐），開咗廣播咁多次。」當時兩個阿姐聽大叔斥責後還齊望向後方，大叔繼續罵道：「話緊你呀頭望望！」，兩個阿姐才收聲。

其他網民紛紛留言稱讚車長，「司機最勁」、、「大快人心」，甚至有人表示之前搭巴士也遇類似情況，有乘客大聲講手提電話騷擾別人，車長也是按出這個廣播。

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