小一自行分配學位｜2025小一自行分配學位即日起交表　升學專家梁永樂教5招選校攻略：堅持「111」

▲ 進入小一自行分配學位階段，梁永樂教家長們如何選校！

【小一自行分配學位/小一簡介會/小一入學/選校攻略】小一派位分為「自行分配學位」及「統一派位」，自行分配學位的學額約佔學校小一學額的50%。在自行分配學位階段，家長可以不受地區限制，向任何一間官立或資助小學遞交申請。家長可於9月19日至27日透過「小一入學電子平台」遞交申請，紙本申請則由9月23日至27日，親身到小學遞交申請。

相信家長們在這個階段都有猶疑不決的時刻，尤其手執10分或15分的家長，升學專家梁永樂就分享了「自行派位」選校5招，雖然移民潮持續，但在選校策略上影響不大，家長們不妨參考一下。

小一自行分配學位2025｜小一自行收生9月19日接受申請 非世襲生計分準則+家長勿做1事恐被判監

▲ 小一自行分配學位的計分準則。

小一自行分配學位攻略｜以下為計分準則︰

1. 父／母全職在與該小學同一校址的幼稚園或中學部工作（20分）

2. 兄／姊在與該小學同一校址的中學部就讀（20分）

3. 父／母為該小學的校董（20分）

4. 父／母或兄／姊為該小學的畢業生（10分）

5. 首名出生子女（即為家庭各子女中最年長者） （5分）

（上述5項只可揀選1項）

6. 與該校的辦學團體有相同的宗教信仰（5分）

7. 父／母為該小學主辦社團的成員（5分）

（上述2項只可揀選1項）

8. 適齡的兒童（即翌年9月開課時年滿5歲8個月至7歲）（10分）

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小一自行分配學位2025 升學專家梁永樂5招選校攻略

▲ 升學專家梁永樂教家長5招選校攻略。（林綺虹攝）

小一自行分配學位攻略｜1. 評估形勢 計分選唯一

首先第一招，梁永樂指要評估形勢，計分選唯一，若果只有10分或15分，但心儀的小學屬於熱門學校，通常這類型學校都需要「1-1-1」才有叩門機會，即是自行分配、統一派位甲部及乙部都選該校為最心儀的小學，他認為不妨堅持「1-1-1」攻勢，雖然這個分數在首階段「自行派位」被視為「志在參與」，但至少取得第一個「1」，當日後「大抽獎」落敗，仍有叩門機會，不過家長就要衡量現時叩門位減少的風險。

梁永樂又言，近年家長心態有變，已不再盲目選擇區內熱門小學，反而更重視小朋友性格特質，因此會找尋一些適合自己小朋友，但可能被視為較冷門的小學，不過這些小學可能是辦得好但未為人知的小學，並不代表它們做得不好。他還舉了一個例子，曾經有位家長選擇一所有很多南亞裔小朋友入讀的小學，由於這些小朋友日常以英文溝通，該家長認為這樣的環境有助小朋友學習英語。

因此，梁永樂認為，若果心儀小學太熱門，但又「非君不嫁」，當然可以堅持「1-1-1」，但如果想選校更個人化，不妨留意小朋友的特質，從而多留意一些次熱門的小學的辦學理念和特性，有時冷門並不代表不好，始終沒有最好的學校，只有最適合的。

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小一自行分配學位攻略｜2. 親身到校參觀

踏入9月，很多小學都會舉辦開放日、簡介會，梁永樂建議家長要多參加這類活動，這亦是他的第二招攻略，因為只有親身到校，才可以感受更多，例如要留意學生行為及表現，最好現場向學生發問，從而感受一下他們的對答；梁永樂甚至建議家長可以找機會向學校的校工姨姨或叔叔提問，因為他們的對答禮貌與否都可以反映一間學校平日的待人接物。

如果心儀學校沒有舉辦開放日，梁永樂坦言可以找一日到學校附近留意小朋友上學放學的情況，如果校長每天都在學校門口接待學生，某程度上亦反映了這所學校很有愛。

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小一自行分配學位攻略｜3. 上網搜尋學校資訊及報道

梁永樂指第三招是上網搜尋學校資訊及報導，他認為現時資訊發達，很多家長也會自動自覺做到這一點，多留意心儀小學的報道亦能增加對學校的認識，這是重要的一環。

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小一自行分配學位攻略｜4. 留意小學概覽

第四招是留意小學概覽，包括班數 、每班人數和學習評估，尤其要注意班數，如果該小學本身每級有5班，但近年班數有縮少情況，家長就要多加留意。

小一自行分配學位攻略｜5. 留意升中派位結果

最後一招是留意升中派位結果，梁永樂指這些數據在學校官網都會找到，但不應只看獲派第一志願的比率，而是細看學生派了到什麼中學，留意獲派學校的名稱比比率重要。

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▲ 升學專家梁永樂建議家長要堅持「1-1-1」策略。（林綺虹攝）

小一自行分配學位攻略｜自行派位結果將於11月公布

到了2024年11月18日（星期一）自行結果就會公布，家長可透過電子平台於10時起查閱結果，如果這個階段未獲自行分配學位的家長，就會進入「統一派位」階段，由教育局統一分配約50%小一學額，未獲自行分配學位的家長/監護人，須於2025年1月18-19日，到指定的統一派位中心填寫「選擇學校表格」(透過「小一入學電子平台」：2025年1月13-19日）；而統一派位填表又分為甲乙部。

小一自行分配學位攻略｜「統一派位」階段-甲部

不受學校網限制的選擇，約佔統一派位學額之10%，可選擇校網一至三所位於任何小一（包括本網）的小學。

小一自行分配學位攻略｜「統一派位」階段-乙部

住址所屬小一學校網的選擇，佔統一派位學額之90%，家長必須選擇自己住址所屬小一學校網選校名單內的小學。

電腦進行統一派位時，首先為每一名申請兒童編配一個「隨機編號」 ，然後按家長的選擇及申請兒童隨機編號的次序進行派位，務求公允。首先處理不受校網限制的選擇（即甲部），然後處理住址所屬小一學校網的選擇（即乙部）。

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