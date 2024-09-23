國泰飛機糾紛｜內地女搭國泰椅背挨後遭港夫婦辱罵　林日曦畫圖提解決方案人人開心

▲ 近日一名內地女搭國泰椅背挨後遭港夫婦辱罵，林日曦就事件畫圖提出解決方案。

【國泰航空/飛機椅背挨後/飛機座椅/林日曦】近日一名內地女生於小紅書上發文，指乘搭國泰航空航班時，因調整椅背遭到後排一對港人夫婦辱罵及滋擾，如頻繁踢椅子、用腳踢向其手臂等，最終空姐安排事主調位。事件引發網民熱烈討論，有人批評該對夫婦損害香港人形象，有人卻認為只要對後排乘客避免造成太大影響便可。林日曦也在社交平台以1張手繪圖表達對事件的看法。

國泰飛機糾紛｜林日曦椅背問題畫圖提解決方案

林日曦在threads發文，就事件發表其想法，他認為調整椅背問題就如「有雞先，定係有蛋先」，永遠無法由乘客自行解決，所以他建議航空公司日後可分設兩種航班，一種是全部座位只能夠直立，長途機亦然，另一種則是座位只能靠後，吃飯時也不能調節坐直，又建議「價錢一樣，任君選擇」。林日曦亦附上1張手繪圖，以火柴人的畫法呈現兩項建議，圖中人物面露笑容，又有「Like」、「Happy」、「Yeah」的呼聲。

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國泰飛機糾紛｜網民讚設計創新：機長決定挨前挨後

林日曦的帖文引起網民討論，不少人大讚他的想法創新，也有人提出自己的建議：「可否再提供一個設計，係機長決定大家幾時一齊向後挨，幾時一齊坐直？仲可以免卻機組人員再查一次降落時時有無人偷偷挨後！」、「分返開，長途機有3楷，最左邊或者最右邊就係只能夠挨後又或者只能夠坐直，都係先到先得咁樣選擇，又或者要俾少少錢？」、「建議換晒嗰種可以挨後但只係將坐住嗰位推前」、「建議換晒嗰種可以挨後但只係將坐住嗰位推前，又可以令佢自己承受返挨後而畀自己搞到好窄嘅空間」。

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國泰飛機糾紛｜涉事內地女解釋椅背挨後事件

小紅書帳戶名為「金玥霖」的事主，於社交平台發文，講述自己在9月17日乘坐國泰一架由香港飛往英國倫敦的航班上，因將椅背向後靠，被後排一對港人夫婦要求把椅子收起來，原因是椅背過近妨礙她老公看電視，事主婉拒後，對方便開始把腳伸向前面的椅子扶手上、踢事主的手臂，並不斷辱罵她。

即使空姐介入事件，也是要求事主調整椅背，又以飛機全滿為由，無法讓事主更換座位，而該對夫婦亦敷衍回應，繼續喋喋不休，甚至瘋狂搖晃事主椅背。其後，機上其他乘客不齒兩夫婦的行為，紛紛出聲斥責，最後空姐才安排事主調至特選經濟艙。

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國泰航空已就事件致歉，指保障每一位顧客的安全和權益是公司首要任務。對於任何顧客不遵守航空安全規定及不尊重其他顧客權益的行為，始終保持零容忍的態度。因此，將拒絕涉事夫婦未來乘搭任何國泰集團的航班。

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