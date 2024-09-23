  • 27°C
香港時間：2024923日 (一) 15:44
靚太生活雜誌

會員專區

專題:同行實踐

熱門關鍵字 : 名校專區 企業強人 藥物百科 北上攻略 美麗40路 職業特工體驗 高才通 會員有獎 Executive Mommy
hket

話題
健康
親子
新聞
TOPick TV
Band 1學堂
醫‧健
香港人才通
中小學校一覽

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

國泰飛機糾紛｜內地女搭國泰椅背挨後遭港夫婦辱罵　林日曦畫圖提解決方案人人開心

休閒消費

撰文： 王明芳

發布時間： 2 小時前

分享：

分享：

熱門 名校專區 企業強人 藥物百科 北上攻略 美麗40路 職業特工體驗 高才通 會員有獎 Executive Mommy

近日一名內地女搭國泰椅背挨後遭港夫婦辱罵，林日曦就事件畫圖提出解決方案。

【國泰航空/飛機椅背挨後/飛機座椅/林日曦】近日一名內地女生於小紅書上發文，指乘搭國泰航空航班時，因調整椅背遭到後排一對港人夫婦辱罵及滋擾，如頻繁踢椅子、用腳踢向其手臂等，最終空姐安排事主調位。事件引發網民熱烈討論，有人批評該對夫婦損害香港人形象，有人卻認為只要對後排乘客避免造成太大影響便可。林日曦也在社交平台以1張手繪圖表達對事件的看法。

國泰飛機糾紛｜林日曦椅背問題畫圖提解決方案

林日曦在threads發文，就事件發表其想法，他認為調整椅背問題就如「有雞先，定係有蛋先」，永遠無法由乘客自行解決，所以他建議航空公司日後可分設兩種航班，一種是全部座位只能夠直立，長途機亦然，另一種則是座位只能靠後，吃飯時也不能調節坐直，又建議「價錢一樣，任君選擇」。林日曦亦附上1張手繪圖，以火柴人的畫法呈現兩項建議，圖中人物面露笑容，又有「Like」、「Happy」、「Yeah」的呼聲。

點擊圖片放大
+2

最新影片推介：

湊得輕鬆啲
日式便當｜化妝師巧手製「龍貓」返學便當　可愛造型引女兒老師拍照留念

國泰飛機糾紛｜網民讚設計創新：機長決定挨前挨後

林日曦的帖文引起網民討論，不少人大讚他的想法創新，也有人提出自己的建議：「可否再提供一個設計，係機長決定大家幾時一齊向後挨，幾時一齊坐直？仲可以免卻機組人員再查一次降落時時有無人偷偷挨後！」、「分返開，長途機有3楷，最左邊或者最右邊就係只能夠挨後又或者只能夠坐直，都係先到先得咁樣選擇，又或者要俾少少錢？」、「建議換晒嗰種可以挨後但只係將坐住嗰位推前」、「建議換晒嗰種可以挨後但只係將坐住嗰位推前，又可以令佢自己承受返挨後而畀自己搞到好窄嘅空間」。

點擊圖片放大
+5
+4

國泰飛機糾紛｜涉事內地女解釋椅背挨後事件

小紅書帳戶名為「金玥霖」的事主，於社交平台發文，講述自己在9月17日乘坐國泰一架由香港飛往英國倫敦的航班上，因將椅背向後靠，被後排一對港人夫婦要求把椅子收起來，原因是椅背過近妨礙她老公看電視，事主婉拒後，對方便開始把腳伸向前面的椅子扶手上、踢事主的手臂，並不斷辱罵她。

即使空姐介入事件，也是要求事主調整椅背，又以飛機全滿為由，無法讓事主更換座位，而該對夫婦亦敷衍回應，繼續喋喋不休，甚至瘋狂搖晃事主椅背。其後，機上其他乘客不齒兩夫婦的行為，紛紛出聲斥責，最後空姐才安排事主調至特選經濟艙。

點擊圖片放大
+7
+6

國泰航空已就事件致歉，指保障每一位顧客的安全和權益是公司首要任務。對於任何顧客不遵守航空安全規定及不尊重其他顧客權益的行為，始終保持零容忍的態度。因此，將拒絕涉事夫婦未來乘搭任何國泰集團的航班。

下載HKET App，追蹤TOPick WhatsApp頻道，睇全方位資訊：

【全港中小學選校資訊】

【中小學試題免費下載】 【名校專區升學攻略】

【兒童健康百科】 【職場文化智慧】 【家事百科全書】

相關文章

搭飛機打卡｜港男晒機票相洩漏個人資料　出發前遭陌生人退票怒喊：貪得意無嘢做？
19:57 2024/09/13
搭飛機打卡｜港男晒機票相洩漏個人資料　出發前遭陌生人退票怒喊：貪得意無嘢做？
親子遊注意｜搭飛機勿穿6種衣服　專家警告： 穿1種褲嚴重可致命
18:40 2024/09/19
親子遊注意｜搭飛機勿穿6種衣服　專家警告： 穿1種褲嚴重可致命
親子遊注意｜廉航再爆「機艙老鼠」案　飛行途中信用卡被偷抵港始知遭狂碌3.6萬
14:08 2024/08/29
親子遊注意｜廉航再爆「機艙老鼠」案　飛行途中信用卡被偷抵港始知遭狂碌3.6萬

你可能感興趣

搭飛機打卡｜港男晒機票相洩漏個人資料　出發前遭陌生人退票怒喊：貪得意無嘢做？
19:57 2024/09/13
搭飛機打卡｜港男晒機票相洩漏個人資料　出發前遭陌生人退票怒喊：貪得意無嘢做？
親子遊注意｜搭飛機勿穿6種衣服　專家警告： 穿1種褲嚴重可致命
18:40 2024/09/19
親子遊注意｜搭飛機勿穿6種衣服　專家警告： 穿1種褲嚴重可致命
親子遊注意｜廉航再爆「機艙老鼠」案　飛行途中信用卡被偷抵港始知遭狂碌3.6萬
14:08 2024/08/29
親子遊注意｜廉航再爆「機艙老鼠」案　飛行途中信用卡被偷抵港始知遭狂碌3.6萬
網絡熱話 國泰航空 航空 機艙服務員 林日曦 小紅書 香港 倫敦

最高瀏覽

急症室最長等候時間（09月23日 時間08:05）
急症室最長等候時間（09月23日 時間08:05）
校園直撃｜聖公會聖米迦勒小學設「叮叮圖書館」　重現古董電車教學生慢活學保育
校園直撃｜聖公會聖米迦勒小學設「叮叮圖書館」　重現古董電車教學生慢活學保育
返學日式便當｜化妝師巧手製「龍貓」返學便當　可愛造型引女兒老師拍照留念
返學日式便當｜化妝師巧手製「龍貓」返學便當　可愛造型引女兒老師拍照留念
企業強人網上睇丨第1集至大結局劇透　陳豪譚俊彥姜大衛爭做物流業霸主【不斷更新】
企業強人網上睇丨第1集至大結局劇透　陳豪譚俊彥姜大衛爭做物流業霸主【不斷更新】
中大人事｜消息：盧煜明獲選定為中大校長候選人　被譽為最接近諾貝爾獎港人
中大人事｜消息：盧煜明獲選定為中大校長候選人　被譽為最接近諾貝爾獎港人