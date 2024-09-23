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中大人事｜中大校董會確認盧煜明獲薦為唯一校長候選人　周四辦師生校友交流會

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發布時間： 6 小時前

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盧煜明獲確認為中大校長候選人。

【中文大學 /  中文校長 / 候選人 / 盧煜明】中文大學校董會今日（23日）發信予師生，確認中大校長遴選委員會推薦盧煜明，為唯一校長候選人。校方將於周四（26日）舉辦多場見面會，安排盧煜明與師生及校友見面交流，大學成員亦可在周三（25日）或之前經電郵向校董會提交書面意見。

昨日傳出盧煜明獲薦為下任校長唯一候選人，他在香港土生土長，1997年回流加入中大，迄今27年，有「無創產前檢測之父」之稱。

中大校董會秘書黃陳慰冰今晨發出電郵，確認中大校長遴選委員會推薦盧煜明出任下任大學校長，大學校董會將於周五（27日）早上舉行特別會議，考慮遴選委員會的推薦。

中大校董會在電郵形容，盧煜明是國際著名學者，學術成就斐然，屢獲國際殊榮，現為中大醫學院副院長（研究）、化學病理學系系主任及李嘉誠醫學講座教授，亦為中大李嘉誠健康科學研究所所長及轉化腫瘤學國家重點實驗室（香港中文大學）主任，並附上盧煜明的個人履歷網上連結，長達42頁紙，羅列他過去獲得的獎項殊榮等。

中大將於周四（26日）舉行3場交流會。（中大電郵截圖）

校方已安排盧煜明於9月26日下午於中大李兆基樓1樓LT7，與中大成員會面及交流意見。交流會分3場舉行，時間由下午3時至晚上8時半舉行，目標對象先後為全體同學、全體教職員，以及中大校友。

校方註明交流會主要以廣東話進行，大會將提供口譯服務，校方歡迎中大成員參加任何一節交流會，但發言權會先授予該節的目標對象。中大成員須於最遲9月25日透過電郵中的指定連結登記出席交流會，進場時須出示中大通卡以核實身份。

此外，大學成員如欲就建議聘任盧煜明為下任校長一事，向大學校董會提出書面意見，可於9月25日或以前經電郵councilsecretariat@cuhk.edu.hk送交大學校董會秘書黃陳慰冰女士轉達。

根據校董會去年通過修訂校長任命門檻，倘獲四分之三的校董會成員支持，便可通過任命盧煜明成為下任中大校長，接替明年1月卸任的段崇智。

惟中大校董會自去年底改組後，34席中仍有5席出缺，包括本科生、研究生、校友、教員及非教學職員，校董會亦未公布相關產生辦法。

盧煜明將於周四（26日）與中大師生及校友見面。（資料圖片）

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