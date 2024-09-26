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正能量｜自小痛症纏身患抑鬱靠信仰自救 院牧走出低谷盼與病人同行

醫健人物

撰文： 吳霆俊

發布時間： 1 小時前

最後更新： 1 小時前

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（左起）東區尤德夫人那打素醫院院牧部院牧林如茵、資深院牧羅麗芳。（曾耀輝攝）

兩位於東區尤德夫人那打素醫院院牧部任職的資深院牧羅麗芳（Grace）、院牧林如茵（Eunice）年少時同樣曾受病痛困擾。靠着信仰的力量重新站起，令她們選擇以自身經歷鼓勵更多病友，帶着同理心與關愛成為院牧，療癒病人每一個傷口。

3年痛失7親友患抑鬱

Grace入行近30年，Eunice則在6年前加入，二人均有着不平凡的過去。Eunice自細體弱多病，年少時飽受痛症纏繞，至哥哥自殺離世後再發覺患上抑鬱。她費盡心力跨越低潮，卻迎來更大打擊——3年內7位親友陸續因患癌、自殺或意外離世，Eunice亦成為嚴重中風父親的貼身照顧者：「那時未停過咁，不明為何自己要經歷這些。」

10年來波折重重，在信仰引領下重新站起，她期望可以自身經歷幫助更多人：「原來我過往的艱難經歷，今日可以成為病人的鼓勵，我開始明白這段不容易的時間可成為他人的祝福，就投身院牧。」

每次與痛症病人交流，除了幫助他們紓解愁緒，Eunice更希望可為他們帶來希望，成為他們走在抗病路上的動力。（曾耀輝攝）

受女性瘤折磨深感病人之痛

至於Grace則在20多歲時患上朱古力瘤，試盡打針藥物治療仍不時劇痛，服止痛藥也無幫助，需入急症室打止痛針，最差更試過半年無法行走。10年間不斷進出醫院，她眼看其他病人同樣受病苦折磨，各種恐懼、焦慮、崩潰的心情感同身受，便決意康復後要幫助他人。

Grace與Eunice均稱，因受信仰感召而選擇修讀神學，畢業後便投身院牧支援病友，以生命影響生命。「希望透過我們的關心，令病人得到安慰。」

醫護院牧補位照顧身心

成為院牧需修畢臨床牧關教育課程，學習以5大心靈向度專業評估病人需要。現時二人主要於東區尤德夫人那打素醫院痛症科支援，醫生會見病人時院牧亦同場旁聽，一旦留意到病人有任何情緒需要，便適時介入，屬全港唯一一間提供院牧同時會診服務的醫院。

部分病人或對院牧身分存疑，甚至覺得是否傳教？東區尤德夫人那打素醫院麻醉科顧問醫生朱銘知解釋，院牧屬治療團隊成員之一，與臨床心理學家、物理治療師同樣，以聆聽及輔導者的形式，為病人提供情緒支援，信仰僅屬其背景而非服務方式。

麻醉科顧問醫生朱銘知指，院牧屬醫護團隊之一，可於醫生診症時補足情緒支援的部分。（曾耀輝攝）

成病友同行者療癒身心

面對龐大的醫療需求，醫生診症的時間更見寶貴。即使對症下藥，病人是否必定全然康復？朱醫生認為痛症患者除了醫療支援，更需全人關顧。因長期痛症難癒，病情也反覆，疼痛影響心情，情緒差亦加劇痛症，可釀惡性循環。故可持續的病人身心支援更顯重要。除了診症服藥，院牧正好能補足關顧心靈的部分，定期關心、輔導，甚至家訪的形式，成為病人的同行者。

患者所面對的，遠遠超乎眼前的一個病。痛症除了影響他一人，牽涉的還有其家人：「醫生診症時，或只由病人的徵狀、痛症講起，但好快就留意到除了身體不適，病人亦因而難過、焦慮，甚至使他做不到日常工作。整個（生命）故事不能只循身體機能那一面去看。病人求醫除了想紓緩身體痛症，其他問題亦不容忽視。」

任職院牧多年，Grace指縱使想關心、想幫助病人，但也要理解病人可有自己的選擇。如有病人不聽醫護勸告，多年來酗酒度日。雖然會失望，但也無損院牧繼續關愛與陪伴她的心。（曾耀輝攝）

觀察入微感染生命

Eunice補充：「有時病人見醫生時，我們都留意到好多情緒反應，便藉此介入幫助他們梳理情緒，藉傾談關心為他們帶來力量。」

為他們整理思緒，釐清壓力源由十分重要，偶有病人求醫時情緒好差，乍看之下或以為痛症是主因，但痛症背後盛載的或不止於此。「透過聆聽和觀察病人的情況，有時會聽到情緒背後仲有啲嘢。如有病人一路忟憎，看似不斷罵人，其實也在罵自己。追問之下發覺，原來他忟憎並非源於痛，而是家庭面臨巨變，突然背負30萬債務，父親每月又需付2萬元醫藥費，他卻因工傷不能工作，兒子又惹刑事案件。」

病人看似因疼痛、扭不到毛巾而忟憎，但背後更加劇愁緒的，原來是種種家庭壓力，使他好心急想盡快重回職場。故Eunice除了聽他訴苦，更轉介他至社工尋求其他支援。

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職場經濟更受歧視壓力爆煲

身為院牧不止要有同理心，更要「交個心出嚟」與病人交流，細心留意其狀況。每次病人覆診，院牧都會主動關心，細心聆聽他們傾訴，逐步建立互信關係，盼讓他們知道在這條抗病路上，有人在背後支持他。有些病人在痛症科覆診十多年，Grace形容彼此已成朋友，甚至家人般的關係。

院牧的努力亦有成果，曾有病人因工傷求醫並獲發「輕工紙」，重回職場卻因無法勝任過往工作而被責罵，甚至有同事稱他「呃工傷」，使病人委屈至有尋死念頭。送院後經院牧了解，原來除了職場問題，病人同時承受工傷訴訟、家庭經濟壓力等多方困擾。最終院牧定期關心、家訪，足足陪伴他走過近5年的訴訟。卸下重擔後，病人便成為了義工團隊的核心人物，參與病友小組鼓勵同路人，教授大家紓緩痛症的方法，將數年來的苦痛轉化成祝福。

成為病人的光 溫柔地撫平創傷

任職院牧近30年，除了痛症科，Grace亦曾於精神科、外科、內科、骨科等支援。試過因病人離世需緊急支援其家屬作哀傷輔導，又試過如期探望年青病人，走到病床卻發現她突然離世。院牧的工作充滿無常，曾於腫瘤及紓緩科工作的Eunice同樣頻繁見證生離死別，患者由年輕至20多歲，年長至90餘歲的都有。

病人一踏入紓緩科，即代表病情步入不可逆轉的階段，與死亡漸行漸近。作為陪伴病人與親屬走完剩餘日子的院牧，除了緊密與醫生聯繫，也要為患者與家屬多作溝通、做好心理建設，甚至會與社工合作為病人完成最後的心願。「我們團隊有個共同宗旨，就是希望病人好走。病人不帶遺憾離開，家人做好準備，雖然好難完全接受（死亡），但希望可以容易啲接受。」

因病痛、喪親，Eunice的成長過程已背負着不少眼淚。現在成為院牧，雖然帶着一份關愛的心走近病人，但同樣也要面對各種無力、難過的時刻，如何消化？

她說：「我反而感動在於能夠參與其中，病人在人生最後階段完全相信我，與我分享自己的困擾。我們可一起面對、解開這些心結，我反而覺得這些是我的福氣，也是幸運的恩典。」

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