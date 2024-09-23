親子好去處︱深圳坂田萬科廣場9.26開幕　地鐵直達設5大主題區+逾300人氣店

▲ 深圳又有新商場可以去玩！

【坂田萬科廣場/深圳/親子好去處/北上消費/深圳好去處】深圳又有新商場落成！位於龍崗區的坂田萬科廣場，將於9月26日開業，整個商場面積約15萬平方米，設有5大主題區，包括親子、運動、文藝、潮流及美食。而最特別之處是採用了商業加立體公園的槪念，將森林搬入商場、打造一個2.7萬平方米的「深圳在地自然博物園」，裡面種植了200多種植，加入大型戶外雕塑「黑臉琵鷺」，到處都是沉浸式綠色場景，是親子休閒的好地方！最重要是交通方便，由福田口岸出發，只需30分鐘地鐵車程便可直達！

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坂田萬科廣場的戶外雕塑「黑臉琵鷺」由全球知名荷蘭藝術家霍夫曼(Florentijn Hofman)親手打造，霍夫曼的得意之作是大黃鴨，曾於世界各地展出，而這隻「黑臉琵鷺」高達10米，將自然與藝術完美融合，將成為全城矚目的新地標及打卡位。

深圳好去處︱即睇進駐食肆

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坂田萬科廣場內有逾300間人氣店進駐，包括港人熟悉的品牌盒馬生鮮、寰映影城、MELAND親子樂園、UNIQLO、NITORI等，亦有不少食店進駐，包括怂重慶火鍋廠、東北烤肉「西塔老太太」、八合里牛肉火鍋、原創烘焙達人GE BAKE、奈雪的茶等，融合特色餐飲及娛樂體驗於一身！

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深圳好去處︱福田口岸出發只需30分鐘車程

坂田萬科廣場位於深圳龍崗坂雪崗大道與布龍路的交匯處，從坂田站步行約4分鐘即達，交通方便，從關口福田口岸出發，只需30分鐘地鐵車程便可直達！為慶祝商場開幕，多間食肆及零售商店亦有推出開業期間限定優惠，包括鞋屐服飾8折、火鍋全場6.8折等。

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