新手媽媽｜台女星愷樂曬抱B仔甜蜜合照　證實已為人母獲網民恭賀：想你了

▲ 台女星愷樂曾捲入羅志祥的不倫戀風波，現已重過新生活並榮升人母，最近曬出抱B仔的甜蜜合照。

自從四年前與「時間管理大師」羅志祥「小豬」爆出不倫戀後，台灣女星愷樂靜靜地淡出演藝圈。去年，曾有消息指愷樂經歷婚變並已悄悄返回台灣，但一切仍未經當事人證實。昨日，久未露面的愷樂突然在IG曬出與初生兒子的合照，震驚網友，眾人對她的帖文表現得十分正面，紛紛留言「恭喜」。

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九月初上載超聲波照片

在2020年，愷樂被羅志祥前女友周揚青毀滅性爆料，指出她與小豬有不尋常關係後，令愷樂其後在IG上發道歉文後便一直神隱多年，她的社交平台一直也沒有更新個人情況。在兩週前，愷樂終於有新的動態，她上載了一張嬰兒「吐舌」的超聲波照片，而愷樂只簡單留言「Hello 9月」，疑似是宣告懷孕了及其預產期為9月。

愷樂親證生下兒子

其後有傳媒指訪問愷樂的「友人」，對方稱愷樂懷的是女兒、下月出生，又指她嫁給了上海的醫生，因丈夫不想她復出幕前等的消息。而有關報道刊登後，愷樂激動地在Threads留言怒罵，「和前友人已許久未曾有任何聯繫，不知為何要一直爆料捏造假消息？」更直指對方是為了蹭熱度，「但很抱歉現階段的我照顧寶寶，連覺都沒時間睡，不會配合你。我先去照顧兒子了」，間接承認了已生下兒子。

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上載與初生兒子的合照甜蜜過生日

昨天，久未露面的愷樂終於有新動態了，她上載了一張與初生兒子的合照，並開心地寫下：

你是最棒的禮物，過了一個最棒的生日。

從照片可見，愷樂穿上了家居服、化了輕淡的妝容，她右手抱著兒子，而為了保護孩子更特意用一太陽圖案為其遮臉，照片的周圍更寫下了「My love」（親愛的）、「beautiful day」（愛好的一天）、「Love you forever」（永遠愛你）等甜蜜句子，可見愷樂現在有子萬事足，對生活感到十分滿意。

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網友留下大量祝福

照片暫時收獲超過7萬個Like，此帖文下滿滿都是對愷樂的祝福及恭喜留言，「好替你開心，我要當乾哥哥」、「漂亮螞麻生日快樂」、「愷樂老妹恭喜啊，生日快樂」、「生日快樂，幸福平安。」

網友：想念你

而在Threads上，愷樂也寫下了「9月壽星生日快樂喔」的帖文，而不少網友們亦表示十分掛念她，可以看得出她的人緣不錯，「嗚嗚嗚嗚，我們真的等你久等了」、「愛你，漂亮媽咪」、「很開心可以一直看到尼，太棒了，太喜歡你」、「神穩這麼多年還是超多圈內朋友在她IG送上祝福，感覺她以前在圈內真的很真心對待其他人才會這樣。」

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