走塑｜環保署巡查發現零售及酒店業5%商戶未符合新法例要求　已發信提醒

▲ 首階段管制即棄塑膠實施至今5個月。（資料圖片）

首階段管制即棄塑膠自4月22日起實施，距離適應期屆滿尚餘1個月，環境及生態局今日（23日）在社交平台發文表示，環保署巡查發現，零售和酒店業仍有少於5％商戶未符合新法例要求。

局方表示，在過去5個月適應期內，環保署派員巡視了逾46,700間食肆、零售店、酒店及賓館，集中宣傳教育、提供建議和資訊，協助企業減少使用即棄塑膠。

局方表示，零售和酒店業超過95％符合新法例要求，換言之有少於5%商戶做法尚未合規。環保署已向所有在訪問期間仍未採取行動的商戶發出信函，提醒盡快在適應期完結前調整業務，和提供相關資訊。

政府提醒所有商戶，適應期還有1個月便完結，促請業界盡快採取行動，建議到訪環保署「綠色餐具平台」，或聯絡環保署熱線 2838 3111，尋找所需替代品。

局方亦引述連鎖食肆表示，截至本月中，已有約8成顧客選擇不需要外賣餐具，食肆方面約有3成甚至不再提供任何外賣餐具。局方續指，許多店鋪、企業集團和社會團體採用各種方式參與推廣源頭減少塑膠的訊息，形容一個全新的「綠色走塑」文化正被建立中，情況令人鼓舞。

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