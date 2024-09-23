認知障礙症｜常說4句話恐是認知障礙症先兆　認住10大誘因降40%病發率

【認知障礙症/失智症／阿茲海默症／老人癡呆／健忘／記憶力／衰退／老人家】9月21日是世界阿茲海默症日，國際阿茲海默症協會數據，全球每3秒就會有1人患上阿茲海默症。國內有神經科醫生指出，認知障礙症其實有跡可尋，如果家中長者經常說這4句話，就要小心是患病先兆。

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認知障礙症先兆｜認知障礙症有年輕化趨勢

據衞生署資料，認知障礙症（腦退化症）是本港10大殺手，本港每10名70歲或以上長者中，便有1人患上認知障礙症；而每3名85歲或以上長者中，則有1人患上認知障礙症。 預計到了2036年， 全港的認知障礙症患者人口將高達28萬。；據本港精神健康檢討報告 (2017)，香港患有認知障礙症的患者高達10萬人，接近長者人口十分之一；而醫管局最新數據亦顯示，本港接受治療的認知障礙症病人從2018年起有按年遞增的趨勢，當中以65歲或以下的患者更是有所上升。

認知障礙症先兆｜4句話恐是患病先兆

北大第一醫院神經內科主任醫生孫永安和中南大學湘雅醫院神經內科主任醫生郭紀鋒，就阿茲海默症接受《生命時報》訪問，指出阿茲海默症患者最典型表現是健忘、短期記憶力衰退，尤其是對近期發生過的事情印象模糊，反而對陳年舊事的記憶深刻且清晰。郭紀鋒醫生指出，有癡呆傾向的人常會說以下4句話：

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郭紀鋒亦提醒，如果發現家人疑似有認知障礙的症狀，盡快求醫或到神經內科進行檢查。孫永安表示，家屬可以留意家中長輩會否出現以上症狀，若能夠及早察覺，早期採取預防措施，就可以將患病風險降低，延緩病情發生或惡化。

認知障礙症智先兆｜7招護腦防失智+10大高危因素

孫永安亦引用北京大學最新一項關於「中國健康與養老調查計劃」的研究，指出阿茲海默症有10多個高危因素，當中有不少於肥胖有關， 如高血壓、肥胖、聽力損失、創傷性腦損傷、飲酒、吸菸、憂鬱、缺乏運動、社交少、糖尿病等。

孫永安表示，若能夠及時改善或控制飲食和生活習慣，就能夠降低40%患病機率。以下歸納出7招護腦：

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