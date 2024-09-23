親子Staycation｜FWD House1881 x Chloé Atelier des Fleurs住宿體驗　入住主題套房連花香下午茶每位$625起

▲ KKday獨家優惠FWD House 1881 x Chloé Atelier des Fleurs主題套房住宿體驗！（KKday提供圖片）

【主題套房/staycation/下午茶/Hightea】靚媽不時安排活動帶囡囡去打卡，KKday獨家優惠FWD House 1881 x Chloé Atelier des Fleurs主題套房住宿體驗好啱兩母女去，或者媽媽們相約MeTime偷閒。FWD House 1881首次聯乘香水品牌Chloé Atelier des Fleurs，推出期間限定「Chloé Atelier des Fleurs 主題套房住宿體驗」，獨特靈感源自於Chloé Atelier des Fleurs香氛，包括全新身體護理系列Atelier des Mains：澄澈香氛皂和絲滑芳香的護手霜，這次聯乘活動讓客人可以在套房中享受獨特的品牌體驗，結合了奢華的住宿與高端護膚產品，帶來全方位的感官享受。

▲ 主題套房。（KKday提供圖片）

1881期間限定主題套房｜花香下午茶饗宴

FWD House 1881將芬芳的香氛與繽紛的春日花卉精華融入了精心設計的《花香下午茶饗宴》。每一道甜點與鹹點都蘊含著大自然的芬芳，為您帶來不僅是味蕾的滿足，還有嗅覺與視覺的全方位享受。

凡預訂住宿體驗的客人，除了可以享用 Chloé Atelier des Fleurs x FWD House 1881《花香下午茶饗宴》，可獲贈 Chloé Atelier des Fleurs香氛旅行套裝及精選禮物一份，總值超過$4,800。

▲ 花香下午茶饗宴。（KKday提供圖片）

優惠詳情：

入住主題套房，連 Chloé Atelier des Fleurs x FWD House 1881 花香下午茶饗宴、香氛旅行套裝及精選禮物

KKday優惠：星期一至四$5,500/晚（原價$9,000/位）

- 每房最多2位成人及2位小童入住，平均$687.5/位

星期五至日及公眾假期入住$6,050/晚

入住 Chloé Atelier des Fleurs 主題套房一晚

入住日房內享用Chloé Atelier des Fleurs x FWD House 1881《花香下午茶饗宴》

（以上已包括10%服務費）

花香下午茶饗宴菜單：

鹹點 – Cedrus 雪松（雪松煙薰北海道帶子、三文魚籽、煙薰乳酪、香料油）、Lavanda 薰衣草（蟹肉、蔥、薰衣草香料酸忌廉）、Orchid 蘭花（鵝肝、蘭花果凍配米通）、Tubéréusé 晚香玉（晚香玉芝士忌廉、青瓜、三文治）、Immortelle 蠟菊（沙樂美腸連蠟菊蜂蜜）

甜點 - Rose Dameneca 大馬士革玫瑰（玫瑰慕絲、大馬士革玫瑰乾花、曲奇）、Magnolia Alba

木蘭（木蘭果凍、香莢蘭、意式奶凍）、Verbena 馬鞭草（馬鞭草忌廉、檸檬、白朱古力、泡芙）、Neroli 橙花（橙花果凍、柑橘、芝士蛋糕）

鬆餅 – Hysope 海索草，配奶油、山渣果醬、黑加侖子果醬

飲品 – Dawn Mocktail, Twilight Cocktail

獲贈 Chloé Atelier des Fleurs香氛旅行套裝及精選禮物一份（總值超過$4,800）

預訂詳情：

最新影片推介：

Chloé Atelier des Fleurs 香氛旅行套裝（肥皂及護手霜）

Chloé調香師透過Atelier des Fleurs系列，以展現花朵的原始美態為主，每一款獨特花卉都有視覺與嗅覺驚喜，帶領大家展開香氣感官之旅，並向Chloé創辦人Gaby Aghion勇於創新的精神致敬。

Cedrus - 展現雪松木不同面貌的馥郁芳香，散發樹脂、琥珀和麝香的氣息。

Magnolia Alba - 清新的花香重現木蘭花在初春盛放時的獨特氣息。

Santalum - 捕捉檀香令人驚喜的細膩香調，展現愉悅怡人的香氣。

▲ Chloé Atelier des Fleurs 香氛旅行套裝（肥皂及護手霜）。（KKday提供圖片）

在Atelier des Fleurs的全新Les Fleurs des Nuit系列中，以3種神秘白色花卉的醉人芳香隨著暮色而發生奇妙變化。蘭花、橙花和晚香玉於白天吸收溫暖燦爛的陽光，同時在晚上唯美盛放，在黑暗中散發與別不同的醉人香氣。Chloé捕捉了這些花朵在夜幕降臨時所散發的誘人香調，精心調配出3款香氛，並以奪目的鈷藍色演繹經典Atelier des Fleurs香氛瓶。

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ORCHIDÉE DE MINUIT香氛 - 白色的香莢蘭一生中只會在晚上綻開一次，以柔順甜美的花香吸引昆蟲採摘花粉，然後結出雲呢嗱豆莢果實。調香師 Mathieu Nardin 和 Cécile Matton 致力捕捉這個獨特時刻。

NUIT D’ORANGER香氛 - 橙花會在白天散發清新細膩的花香，但當夜深人靜時，卻綻放著豐沛誘人的香氣，並會在破曉前變得更醇厚。

TUBÉREUSE LAZULI香氛 - 晚香玉會在破曉時分散發清新的植物香調，香氣更會隨著時間而變得更加馥郁沁人，因此晚香玉在印地語中的名字「rajanigandha」也解作「夜之香」。

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