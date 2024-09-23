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令人動容丨婚前1個月未婚夫猝逝　女子按原定「一人度蜜月」　意外揭另一段可泣戀情

健康資訊

撰文： 羅嘉欣

發布時間： 1 小時前

最後更新： 1 小時前

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【猝逝/未婚夫/律師/獨自度蜜月/1人蜜月/自癒旅程】面對未婚夫突如其來離世，加拿大一名女律師竟然選擇用獨自度蜜月方式，來排解傷痛，期間更拍片與網民分享自癒過程的感受，令不少網民大為感動。她指未婚夫的死亡雖然一度令她非常崩潰，但她明白逝者絕不希望她一直陷於悲傷中，因此才有此決定。

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Healthy Life
Healthy Life｜靜觀導師教2個腰部伸展動作　放鬆腰部肌肉釋放負面情緒

綜合外媒報道，來自加拿大的女律師Laura Murphy與31歲同是任律師的未婚夫Devon O'Grady本來已經恩愛同居，亦計劃結婚，惟婚前1個月，男方卻因為心臟病猝死。面對突如其來的惡耗，Laura指自己當下十分悲痛，甚至一蹶不振，終日只想頹廢在家。

不過，當想到未婚夫生前的樂觀性格，Laura明白自己的頹廢絕非對方所樂見，因此她決定化悲傷為力量，獨自一人去完成由2人所制定的歐洲度蜜月旅程。期間，她不時會拍片記錄旅程點滴，包括獨自看海、音樂會、獨自晚餐、獨兒逛書店等，並因此引來大批網民留言鼓勵及祝福。

有類似經歷的網民亦留言分享，意外揭另一段可泣戀情，該名網民表示，自己的未婚妻雖然已於26年前去世，但至今仍然掛念她,「我未婚妻28歲時離世,那是26年前事，下月便是周年忌日。除了工作，我整整兩年足不出戶，沒社交生活，也沒出席家人聚會，因為沒有她一起去，會加劇我的痛苦。我現在仍然掛念她，時時刻刻都想著她，也仍總會落淚。」

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10大猝死徵兆

台灣急診專科醫生魏智偉曾在當地健康節目《健康好生活》拆解10大猝死徵兆，提醒大眾留意身體訊號；若以下症狀搭配出現，就可能有猝死危機：

點擊圖片放大
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6大護心建議

大部分猝死個案都與心血管疾病有關，香港心臟專科學院提供以下6個護心建議，以保持心臟健康：

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