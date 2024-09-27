腦退化｜99名長者實測1種茶比綠茶更優　每日飲1杯可防腦退化揭5大功效更防癌防中風

▲ 99名長者實測1種茶比綠茶更優，每日飲1杯可防腦退化，揭5大功效更防癌防中風。

【腦退化／認知障礙／失智症／茶／綠茶／防癌／防中風】隨著年齡增長，大腦可能也會出現衰退。有日本研究發現，經常飲1種茶可有效減低患上腦退化的風險，每日一杯即可見效。除此之外，適度飲用該種茶還有助改善睡眠品質，甚至防癌防中風。

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腦退化｜抹茶對大腦有3大好處

來自日本的研究團隊8月30日在國際期刊《PLOS ONE》發表研究，招募了99位、年齡介乎60至85歲的長者。其中，有64人出現主觀認知能力下降，包括意識模糊或記憶喪失惡化等症狀；另外有35人則有輕度認知障礙，比起同齡人可能出現更頻繁的記憶或思考障礙。

研究人員將受試者隨機分配到「抹茶組」（49人，每日攝取2克抹茶粉，約可沖泡1杯抹茶）與「安慰劑組」（50人，每日服用安慰劑），使用類澱粉PET掃描檢測受試者的腦部情況，特別針對年齡超過75歲者、以及攜帶「APOEε4」阿茲海默症風險基因者。此外，所有受試者皆接受至少4項問卷調查、磁力共振（MRI）測試、單光子射出電腦斷層掃描（SPECT）測試，以及血液測試等，以釐清其認知功能的喪失程度。

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在經過12個月的測試後，研究結果發現，抹茶對大腦的功能有不同程度的改善，包括：

有助預防或改善大腦的認知功能下降

抹茶中的茶胺酸有助改善睡眠質素

提升面部情緒辨識等社會認知能力

研究作者內田和彥博士表示，經由研究結果可得知，抹茶具有預防失智症的潛力；儘管其含有咖啡因可能干擾睡眠，但抹茶中的「茶胺酸」亦被認為有助於改善睡眠品質。

此外，抹茶所含的兒茶素和茶胺酸含量較高，可能優於傳統綠茶，特別是對抑制認知衰退、改善睡眠方面具有潛力。

抹茶的攝取可能成為失智症預防策略的一部分，因為它並不難取得，且融入日常飲食相對容易。

不過，本研究存在樣本數過低、種族多樣性不足等局限，未來應使用更客觀的睡眠測量方法，評估抹茶攝取與睡眠品質、面部表情辨識的關聯性。

腦退化｜抹茶5大功效

天然抹茶功效甚多，除了改善認知能力外，適量飲用還對人體健康帶來以下好處：

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不過，攝取過量抹茶可能會導致胃部不適，應避免在空腹狀態下飲用。另外，抹茶含有一定量的咖啡因，如有失眠或睡眠問題者，也應斟酌飲用量，建議避免於下午或夜間時段飲用，以免影響睡眠。

同場加映：科學實證11種補腦食物

美國健康資訊網站《Healthline》盤點11種補腦食物，每一種都獲科學實證對大腦健康有幫助，更有增強記憶力、減低腦退化風險等作用。

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