凍水涼丨沖凍水涼有「健康伏位」恐減性慾？　恐致急性心肌梗塞13種人忌沖

▲ 13種人忌沖凍水涼。

【沖涼／凍水涼／心肌梗塞／心臟病／性慾】以前在專欄寫過關於沖凍水涼的問題，近排見「沖凍水涼」又再引起社會各界人士討論，故不厭其煩地再寫寫，因可以事關重大嘛。每人的焦點和目的都不同，叫人沖凍水涼者，有其角度，此處不浪費時間斟酌。但我的焦點和目的很簡單：就是從健康角度去探討叫人「沖凍水涼」有否健康伏位？

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當然有！每個人的體質不同，千祈咪人話沖就跟着去沖，尤其是以下人士：一、高血壓患者；二、有心血管問題；三、血液循環差；四、糖尿病患者；五、發燒或體溫上升到38℃或以上；六、中暑；七；滿身大汗；八、感冒完/大病初癒；九、強烈勞動後；十、血糖低；十一、酒後；十二、飽餐後及十三、寒底體質。

數月前，內地有名中年男，打完籃球後沖凍水涼，之後出現了持續性胸悶，送院後被診斷為心肌梗塞，搶救無效而最終不治。所以，高呼叫人沖凍水涼者，要負責任地先理解到不是個個身體都頂得順。當人體正在出汗時，即說明處於高溫狀態，此時皮下血管擴張，為了調節身體溫度，毛孔會擴張，令血液加快運行，若這時突然用冷水洗澡，皮下血管或會立刻收縮，毛孔亦會隨即關閉，有可能導致急性心肌梗塞。

又，沖凍水涼究竟可否降低性慾？日本兵庫醫科大學早在一九九一年發表了一個報告，說明沖凍水涼只能短暫地降低男性賀爾蒙睪固酮（調節男性性慾之賀爾蒙），但要留意的是：一、睪固酮降低的比例非常少；二、效果非常短暫（效果是基本上沖完個涼無幾耐就消失)。有趣的是，研究人員除了發現沖凍水涼對減低性慾無甚幫助外，更發現做運動不僅不能減低睪固酮，反而會令睪固酮增加20.8%之多！

全文刊於《經濟日報》，原題為「咪沖凍水涼」