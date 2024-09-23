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死而復生｜手術台上心臟驟停奇蹟復活　女子親述「死後世界」奇妙經歷

健康資訊

撰文： 羅嘉欣

發布時間： 2 小時前

最後更新： 54 分鐘前

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【心臟驟停／死亡／瀕死／復活／死後世界/奇妙經歷／奇蹟復活】死亡並不代表結束？美國一名女子年輕時做手術，因麻醉藥過敏一度心臟驟停，事後又奇蹟復活，一直存活至今。現時已經74歲的她，日前向媒體親述自己2次瀕死時所見到的「死後世界」，解釋這些奇妙經歷，如何徹底改變她的人生。

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綜合外媒及《每日郵報》報道， 74歲女子Nanci Danison過去曾是一間大型律師事務所合夥人，擁有3個學位、收入不菲的她工作壓力極大，因為與丈夫聚少離多而離婚。1994年時，她懷疑患上乳腺癌，因此到醫院進行切除手術。

期間她對麻醉藥出現過敏，導致心臟停止跳動，就在醫院為Nanci進行急救時，Nanci卻陷入了奇妙的境況：「我不知道我的身體正在死去」、「我沒有失去任何一瞬間的意識」。

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瀕死經歷｜死後世界驚見摯友 大腦湧入大量奇妙信息

她憶述指，當時自己見到了已逝的摯友們，這些人全部以「光之存在」（Light Beings）出現，同時亦看到了她們全部生平，之後大腦又接收了一大段「地球紀錄片式歷史」，這些資訊向她解釋了她的信仰，對於生命、死亡、上帝及來世的錯誤信息，同時她亦突然對開始對上帝、人生、宗教等多方感到質疑、為自己死前未有得到答案而感到憤怒，但很快又被其他情緒沖淡。

之後她進入了一陣光明、幸福和接受的感受浸透，而身邊5個已化成光的朋友與她的能量融合，一同穿過能量場到達她理解的「源頭」：

當在源頭現象的能量場深處時，我看到了我們宇宙的創造，因為源頭本身向我解釋了生命的意義和目的。

她此時意識到自己與其他人一樣都是「源頭的一部分」，有著相互關聯性：「你和我其實都是源頭，只是扮演著類似我們目前在夢中扮演的角色。」

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瀕死經歷｜復活後仍記得一切經歷 人生出現極大轉變

她此時明白自己從未與源頭分離過，所有的「靈魂」只是一個意識（consciousness）和自我意識（self-awareness ）整合的部分，大家都時暫時寄居於人類動物體內。當肉體死亡時，大家便會由人類生命的夢中醒來，並在大家所指的來世中恢復精神生活：

生命的目的是讓源頭體驗它所創造的宇宙的感受

之後Nanci奇蹟復活，但對於瀕死時所經歷的一切，始終都記得非常清楚。

由於這些訊息亦顛覆了她過去的想法及觀念，令她人生出現極大轉變，開始了解到愛的重要性，因此離開工作的律師事務所，開設了獨立執業的律師事務所。生活上亦變得更有愛心，減輕了事業心，考獲了飛行員執照及私家偵探證書，又寫了幾本書詳細介紹了她的經歷。

瀕死經歷｜再患重病感受「瀕死經歷」 盼向大眾傳達重要訊息

直到2001年，她再一次患上重病並再經歷了「瀕死經歷」，在那段經歷中她被提醒，即將面對「極其困難」的時期，而她的身體亦不再強壯，但她仍決定留在「人類軀殼」內，向每個人分享她所學到的，並向面臨死亡的人傳達重要訊息：

將重點關注於「愛」上，所有你愛過的人、感到被愛的地方、感到快樂的事，以及你期望在離世後所期望感受到的所有幸福。

她強調指，逝去後將會回到真正的家、回到無條件的愛和接受，大家將會拋開所有痛苦和悲傷，同時帶走所有愛和珍貴的回憶，而所有愛過的人「不僅存在於人世，也存在於來世」，無論是否離世，那些人都不會被遺下。

瀕死經歷｜男子心臟驟停翻生 憶述「靈肉分離」體驗

過去亦有不少人分享過歷瀕死的經歷，英國一名55歲男子因接受心臟手術後出現併發症，一度心跳驟停數分鐘。他近日受訪時指，當時自己一度出現「靈肉分離」的情況，旁觀著自己被急救的過程：「我知道當時自己已經死了。」

後來被成功搶救後，他繼續留醫接近一年，坦言這段瀕死經歷為人生帶來巨大轉變，讓自己重視真正值得珍惜的人事物，「我變得更有韌性了。我知道我能恢復過來的。」

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瀕死經歷｜心跳停頓患者10分鐘內沒有施救 死亡率達100% 

本港心臟科專科醫生王泰鴻醫生曾指出，醫學上沒有所謂的黃金時間，一旦出現心跳停頓 （Cardiac arrest），即昏迷不醒、沒有心跳、沒有血壓，就要立即進行CPR及使用AED，而且越快越好。他又提到，如果病人心跳停頓（Cardiac arrest）後，每延遲1分鐘做CPR，或於未有在適當時候用AED，死亡率就會增加7-10%。即代表心跳停頓（Cardiac arrest）的患者，10分鐘內沒有接受施救，死亡率會接近100%。

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