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育兒心得︱幼兒不宜過早學執筆　4大成因導致執筆姿勢錯誤

育兒資訊

發布時間： 1 小時前

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幼兒不應太早執筆，否則容易學壞手勢。

寫一個愛字，由執筆開始，執筆姿勢錯誤是怎麼形成。

一、錯誤執筆基因
1.是先天因素導致協調能力弱。
2.是幼兒階段手部肌肉發育不完善，拿水彩畫筆塗鴉時，握得過緊而形成不正確的用筆習慣，等到拿筆書寫時，也用握得很緊的方法。

二、錯誤執筆前因
大部分孩子用湯勺吃飯，不用筷子，甚至很多還是老人餵飯，手指從小沒有得到鍛鍊，不具備協調功能，手指靈活性更缺乏。

三、錯誤執筆原因
過早把孩子送到補習中心學習，孩子無法充分明白老師要求，領會不到執筆正確的重要性，而且絕大部分補習中心對執筆姿勢不重視，也不知道正確的執筆姿勢，更沒有能力去糾正錯誤的執筆姿勢。

四、錯誤執筆成因
進入小學讀書前，執筆姿勢就不正確，家長不知道執筆姿勢錯誤會造成不良的後果，沒有得到及時糾正。

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幼兒執筆姿勢處於發展變化階段，有效的外部支持有助於促進執筆姿勢的發展，不可刻意糾正和盲目求成，而要遵循適時適度的原則進行培養。

首先，執筆姿勢在生理上受制於小肌肉和精細動作的發展，只有幼兒的生理發育成熟，才有可能形成正確的執筆方式。5歲左右是幼兒開始執筆的最佳時期。如果過早讓幼兒執筆寫字，其小肌肉群尚未發育完全，幼兒很容易採用近距離握筆和不正確的手指配合方式，來確保執筆的穩定性，這種不正確的習慣，一旦養成將很難糾正。簡單粗暴的教訓和呆板枯燥的說理，都可能導致幼兒對書寫產生排斥感。

其次，可以根據幼兒執筆方式的年齡發展趨勢，提供相應的書寫工具。對年齡小的幼兒應提供短、粗、容易控制的工具，如蠟筆、油畫棒等；逐漸地，可以提供像記號筆這類較粗的工具；隨著幼兒手部肌肉的發育、對書寫興趣的增加和執筆姿勢的發展，逐步提供鉛筆等較為成熟的書寫工具。

再其次，多種鍛鍊小肌肉發展的方式都可以對正確的執筆姿勢產生積極影響，比如，在為幼兒提供書寫材料之前及練習書寫的過程中，可提供繪畫、剪紙、搭積木、摺紙、串珠、挾豆等活動材料和使用機會，為正確執筆打好基礎，執筆是書寫文字的鑰匙。

欄名 : 寫滿愛愛滿瀉

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撰文 : 雷超榮 香港硬筆書法家協會主席

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