  • 27°C
香港時間：2024924日 (二) 17:05
靚太生活雜誌

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:同行實踐

熱門關鍵字 : 親子模仿大賽 名校專區 超市大搜查 藥物百科 北上攻略 職業特工體驗 高才通 會員有獎 Executive Mommy
hket

話題
健康
親子
新聞
TOPick TV
Band 1學堂
醫‧健
香港人才通
中小學校一覽

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

首談改革理念｜李家超：不是為改而改　不能破壞原本成功的基因和元素

政治

撰文： 林曉君

發布時間： 2 小時前

最後更新： 2 小時前

分享：

分享：

熱門 親子模仿大賽 名校專區 超市大搜查 藥物百科 北上攻略 職業特工體驗 高才通 會員有獎 Executive Mommy

特首李家超。（梁偉榮攝）

港澳辦主任夏寶龍上周在京接見特首李家超一行時表示，相信港府可團結帶領社會各界主動識變、應變、求變，積極穩妥推進各領域改革。

過去一段時間，坊間不時有言論促香港改革，特首李家超今日出席行會前記者會時，主動分享其改革理念，必須因地制宜、因事制宜，判斷甚麼改革需要由零開始建起；甚麼改革是要破瓶頸、補短板、除障礙；甚麼改革是要固本培元；甚麼改革是要鞏固和提升。李家超強調：

改革時，要注意系統觀念，把握好當前和長遠、全局和局部、宏觀和微觀的關係。改革並不是為改而改，不能夠破壞原本成功的基因元素。

夏寶龍見李家超時，再特別點名工商界、企業家堅持堅定支持行政長官和特區政府依法施政，團結一心搶抓機遇，拚經濟、搞建設、謀發展，把愛國愛港熱情轉化為一項一項具體的實際行動，齊心協力推動香港實現由治及興。

李家超：工商界、企業家是參與者、貢獻者、受惠者

李家超今日回應時，亦重複點名工商界、企業家，其中兩次是談及夏寶龍對工商界、企業家的希望。李家超說，夏寶龍是要求他和團隊，帶領社會各界，「特別是工商界、企業家」，共同以一項又一項的實際行動建設香港，這是政府與社會的共同責任。強調工商界、企業家不是旁觀者、是參與者、貢獻者和受惠者。

下載HKET App，追蹤TOPick WhatsApp頻道，睇全方位資訊：

【中下學試題免費下載】  【名校專區升學攻略】

【食物安全超市大搜查】  【職場智慧求生術】

相關文章

特首上京｜夏寶龍讚管治團隊有力推動各項工作取得新進展　信可積極穩妥推進各領域改革
21:51 2024/09/20
特首上京｜夏寶龍讚管治團隊有力推動各項工作取得新進展　信可積極穩妥推進各領域改革
國家主席回信｜鄭雁雄引述夏寶龍：工商界要把愛國愛港愛澳精神　轉化為實際行動
15:22 2024/08/06
國家主席回信｜鄭雁雄引述夏寶龍：工商界要把愛國愛港愛澳精神　轉化為實際行動
由治及興｜夏寶龍再點名工商界、企業家　促把愛國愛港熱情轉化為實際行動
22:49 2024/09/20
由治及興｜夏寶龍再點名工商界、企業家　促把愛國愛港熱情轉化為實際行動

你可能感興趣

特首上京｜夏寶龍讚管治團隊有力推動各項工作取得新進展　信可積極穩妥推進各領域改革
21:51 2024/09/20
特首上京｜夏寶龍讚管治團隊有力推動各項工作取得新進展　信可積極穩妥推進各領域改革
國家主席回信｜鄭雁雄引述夏寶龍：工商界要把愛國愛港愛澳精神　轉化為實際行動
15:22 2024/08/06
國家主席回信｜鄭雁雄引述夏寶龍：工商界要把愛國愛港愛澳精神　轉化為實際行動
由治及興｜夏寶龍再點名工商界、企業家　促把愛國愛港熱情轉化為實際行動
22:49 2024/09/20
由治及興｜夏寶龍再點名工商界、企業家　促把愛國愛港熱情轉化為實際行動
一國兩制 夏寶龍 香港 李家超 政治

香港經濟日報 App

免費即時新聞

立即掃描

搶先下載

最高瀏覽

巴士大媽車廂高談闊論聲浪騷擾其他乘客　車長廣播打出12個字完美K.O
巴士大媽車廂高談闊論聲浪騷擾其他乘客　車長廣播打出12個字完美K.O
黑色素瘤｜女子腳甲現0.3cm黑線　揭患皮膚癌王「黑色素瘤」　留意3大表徵恐屬癌變風險
黑色素瘤｜女子腳甲現0.3cm黑線　揭患皮膚癌王「黑色素瘤」　留意3大表徵恐屬癌變風險
國泰調椅背風波｜藝人艾威曾機上椅背靠後被騷擾　分享如何以柔制剛化解爭執
國泰調椅背風波｜藝人艾威曾機上椅背靠後被騷擾　分享如何以柔制剛化解爭執
認知障礙症｜常說4句話恐是認知障礙症先兆　認住10大誘因降40%病發率
認知障礙症｜常說4句話恐是認知障礙症先兆　認住10大誘因降40%病發率
國泰飛機糾紛｜內地女搭國泰椅背挨後遭港夫婦辱罵　林日曦畫圖提解決方案人人開心
國泰飛機糾紛｜內地女搭國泰椅背挨後遭港夫婦辱罵　林日曦畫圖提解決方案人人開心