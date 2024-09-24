首談改革理念｜李家超：不是為改而改　不能破壞原本成功的基因和元素

▲ 特首李家超。（梁偉榮攝）

港澳辦主任夏寶龍上周在京接見特首李家超一行時表示，相信港府可團結帶領社會各界主動識變、應變、求變，積極穩妥推進各領域改革。

過去一段時間，坊間不時有言論促香港改革，特首李家超今日出席行會前記者會時，主動分享其改革理念，必須因地制宜、因事制宜，判斷甚麼改革需要由零開始建起；甚麼改革是要破瓶頸、補短板、除障礙；甚麼改革是要固本培元；甚麼改革是要鞏固和提升。李家超強調：

改革時，要注意系統觀念，把握好當前和長遠、全局和局部、宏觀和微觀的關係。改革並不是為改而改，不能夠破壞原本成功的基因元素。

夏寶龍見李家超時，再特別點名工商界、企業家堅持堅定支持行政長官和特區政府依法施政，團結一心搶抓機遇，拚經濟、搞建設、謀發展，把愛國愛港熱情轉化為一項一項具體的實際行動，齊心協力推動香港實現由治及興。

李家超：工商界、企業家是參與者、貢獻者、受惠者

李家超今日回應時，亦重複點名工商界、企業家，其中兩次是談及夏寶龍對工商界、企業家的希望。李家超說，夏寶龍是要求他和團隊，帶領社會各界，「特別是工商界、企業家」，共同以一項又一項的實際行動建設香港，這是政府與社會的共同責任。強調工商界、企業家不是旁觀者、是參與者、貢獻者和受惠者。

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