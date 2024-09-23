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天氣預報｜天文台今早錄23.4度　入秋以來最低

社會

撰文： 梁薾心

發布時間： 1 小時前

最後更新： 55 分鐘前

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天文台今早錄入秋以來最低氣溫23.4度。（資料圖片）

東北季候風正為華南帶來稍涼天氣。天文台今早（23日）錄得最低氣溫23.4度，是今年入秋以來的最低紀錄。此外，一道低壓槽正為廣東沿岸及南海北部帶來驟雨，本港今日下午料大致多雲，有幾陣驟雨，稍後雨勢有時較大及有幾陣雷暴。

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天文台預計，現時位於南海北部的低壓槽會在明日（24日）靠近廣東沿岸，該區有驟雨及雷暴，而低壓槽上在海南島附近的低壓區，有較大機會移向華南西部沿岸。同時，現時影響華南的東北季候風會逐漸緩和。

隨著低壓槽減弱及高空反氣旋逐漸增強，本周中後期廣東沿岸驟雨減少，天色較為明朗，而高溫亦會在內陸地區觸發驟雨。預料一股偏東氣流會在周末期間為廣東沿岸帶來驟雨，而另一股東北季候風會在下週初至中期影響華南。

香港九天天氣預報。（天文台網站截圖）

本港今日下午料大致多雲，有幾陣驟雨。稍後雨勢有時較大及有幾陣雷暴。吹和緩至清勁東北風，稍後轉吹偏東風。

明日仍然有驟雨及幾陣狂風雷暴，氣溫介乎24至28度。隨後兩三日驟雨逐漸減少，部分時間有陽光及炎熱。周三（25日）最高氣溫回升至30度；周四（26日）及周五（27日）最高氣溫更回升至32度。

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