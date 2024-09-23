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學童精神健康｜調查揭3成學生受抑鬱困擾　中學生：與家人溝通打消輕生念頭

兒童健康

撰文： 王明芳

發布時間： 16 分鐘前

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三成受訪學生受抑鬱症困擾，求助意欲低擔心被標籤。（相關機構提供）

【學童精神問題/學童輕生/抑鬱症/YMCA/香港中華基督教青年會】香港學童精神問題惹社會高度關注，自9月開學以來已有3宗學生自殺案，有調查發現，三成受訪學生正受抑鬱症相關症狀困擾，17%處於「嚴重」或「非常嚴重」的壓力水平。負責調查的組織建議，政府可將「三層應急機制」恆常化，以及提倡「學習生活平衡」的學習生活模式。

三成受訪學生正受抑鬱症困擾

香港中華基督教青年會（YMCA）昨日（22日）發表本港首份「香港中學生精神健康素養」調查結果，調查於今年7月至8月中以問卷訪問826名港島區中學生，發現30.6%受訪學生正受抑鬱症相關症狀困擾，四分之一受訪學生處於焦慮狀態；29.3%受訪學生有中度或以上壓力，更有17%處於「嚴重/非常嚴重」壓力水平。另外，有36%受訪學生被評為抗逆力低，面對逆境時需要較長時間調節壓力及情緒。

在形容自己健康狀況為「好／非常好／極好」的受訪學生當中，事實上有約16%PHQ-2（病人健康問卷）評估為正受抑鬱症相關的症狀困擾，對於會否與他人談論感受，逾四成受訪學生願意與同伴或朋友談論感受，惟不足三成表示願意與成年人談論。

YMCA發表本港首份「香港中學生精神健康素養」調查結果，揭三成受訪學生受抑鬱症困擾。（相關機構提供）

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香港中華基督教青年會執行幹事李道生表示，調查結果絕對是一個警號，反映許多學生對自己的心理健康狀況缺乏了解，面對心理健康問題時感到孤單無助，並且對尋求幫助缺乏信心。這主要是因為青少年有時無法察覺自己的情感，使他們難以理解自己的情緒和需要。此外，他們也未能與成年人建立信任的關係來分享個人感受，並擔心一旦談論情緒困擾會受到評價或標籤。

中學生：與成年人建立互信關係協助面對挑戰

中學生Christy分享，自小學開始因健康問題被同學誤解而被排擠，升中後因社交及學業及家庭等原因引發精神健康問題，甚至一度產生自殺的想法。最後，她有機會與家人修補關係，成為她的情緒出口。她發現青少年不願向成年人透露心聲，但倘若能夠建立具安全感的互信關係，成年人能給予自己有用的建議，提供較多具體的建議，協助自己面對各種挑戰。

中學生Christy分享，曾因社交及學 業及家庭等原因引發精神健康問題，後來與家人修補關係，成為她的情緒出口。（相關機構提供）

YMCA：建議「三層應急機制」恆常化

政府現正實施學校為本的「三層應急機制」，協助有自殺風險的學生，YMCA建議將機制恆常化，以及設立專項基金支援中學生精神健康，支援受初期情緒困擾的中學生。YMCA也提倡「Study-Life Balance」（學習生活平衡）學習生活模式，鼓勵學生投入學業之餘，也要享受社交、體育文化、大自然及社區探索等各方面樂趣，與及充足的作息安排。

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