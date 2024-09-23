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特別郵票｜香港郵政推「萬國郵政聯盟150周年」紀念郵票　10.9起發售

社會

撰文： 梁薾心

發布時間： 39 分鐘前

最後更新： 37 分鐘前

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香港郵政發行「萬國郵政聯盟一百五十周年」紀念郵票。（政府新聞處圖片）

香港郵政今日（23日）宣布，將於10月9日（周三）推出發售，以「萬國郵政聯盟一百五十周年」為題的郵票小型張及相關郵品。

點擊圖片放大
+2

萬國郵政聯盟致力建立和促進各國郵政機關之間的合作和溝通，至今擁有192個成員國的郵政網絡。適逢今年是聯盟成立150周年，香港郵政作為中國代表團成員，以「萬國郵政聯盟一百五十周年」為題，發行一張郵票小型張及相關集郵品，以資紀念。

郵票小型張展示一隻由多個幾何三角形拼成的信鴿，將郵件傳遞到世界各地，代表萬國郵政聯盟加強了世界各地郵政之間的聯繫、溝通和合作；亦有萬國郵政聯盟一百五十周年的主題標誌。

全線郵政局和網上購物坊「郵購網」由明日（24日）起發售「萬國郵政聯盟一百五十周年」正式首日封。郵票小型張及相關郵品則將於10月9日起在各郵政局及「郵購網」發售，而貼有郵票小型張的已蓋銷首日封只限在集郵局發售。

各郵政局將於10月9日為所有正式首日封／紀念封／註明首日字樣和本地地址的自製封，提供即時人手蓋印服務。

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