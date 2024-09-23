黑色素瘤｜女子腳甲現0.3cm黑線　揭患皮膚癌王「黑色素瘤」　留意3大表徵恐屬癌變風險

【指甲／腳趾甲／黑線/癌症徵兆／皮膚癌／黑色素瘤】如果發現指甲狀態有異常，當心屬於癌症警號！近日有台灣醫生分享案例，有名70歲婦人的腳趾甲有條黑色線，醫生觀察後發現該黑線會逐漸變闊，並呈不規則狀，故馬上安排詳細檢查，結果發現該婦人罹患有皮膚癌癌王之稱的黑色素瘤。

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黑色素瘤｜婦人腳趾甲現黑線揭黑色素瘤

台灣開業皮膚科診所院長蔡逸姍醫生在健康節目《健康2.0》上分享案例，有名70歲婦人發現自己的腳拇趾趾甲有條黑色線，但因為其白內障還未痊癒故難以辨認問題，故向其家人求證；其家人查看後，發現其腳趾甲確實有條黑色線，遂帶她到診所就醫。

蔡逸姍為婦人進行檢查，發現該黑色線並非一條直線，而是一條闊度0.3厘米又呈不規則的帶狀黑色線，頓時覺得或屬癌症，故遂安排婦人再作切片化驗；最終婦人確診患上有皮膚癌王之稱的黑色素瘤，醫生直言：

其死亡率非常高，是很兇猛的癌症。

黑色素瘤｜3大表徵恐屬癌變風險

蔡逸姍表示，指甲狀態隱藏著健康秘密，當中有3個表徵代表著有癌變之風險：

黑色素瘤： 不少長輩都覺得「指甲發黑」只是被踩到或撞到瘀青，但事實上當手指甲或腳趾甲出現現寬窄不一、濃淡不一的黑線，且闊度超過0.3厘米，色素甚至蔓延到皮膚上時，都有機會是罹癌跡象，恐怕是肢端黑色素瘤的警號，尤其以亞洲人最為容易出現。

不少長輩都覺得「指甲發黑」只是被踩到或撞到瘀青，但事實上當手指甲或腳趾甲出現現寬窄不一、濃淡不一的黑線，且闊度超過0.3厘米，色素甚至蔓延到皮膚上時，都有機會是罹癌跡象，恐怕是肢端黑色素瘤的警號，尤其以亞洲人最為容易出現。 甲床鱗狀細胞癌： 如果指甲曾因碰撞而出現傷口，但用藥約半年後仍然不見好轉，甚至有腐爛跡象，並在自身沒有血糖或其他免疫系統問題的情況下，就有機會是為甲床鱗狀細胞癌。

如果指甲曾因碰撞而出現傷口，但用藥約半年後仍然不見好轉，甚至有腐爛跡象，並在自身沒有血糖或其他免疫系統問題的情況下，就有機會是為甲床鱗狀細胞癌。 點狀白甲症：如果指甲突然冒出大量白點或白線，甚至整片泛白，除了免疫系統問題外，就可能屬於心臟病、腎臟衰竭、肺炎、念珠菌感染等病症徵兆。

同場加映：

黑色素瘤｜28歲網紅腳趾長黑痣 揭患黑色素瘤7個月離世 醫生教「ABCDE」口訣小心5種痣

黑色素瘤｜自我檢查皮膚癌ABCDE法則

皮膚癌為香港十大常見癌症之一，當中可分為非黑色素瘤皮膚癌和黑色素瘤皮膚癌，而非黑色素瘤皮膚癌是最常見的皮膚癌。本港皮膚科專科醫生陳厚毅曾接受訪問指，市民一般都可以依照「ABCDE法則」為皮膚進行皮膚癌自我檢查，「可參考患處左右兩邊是否不對稱（Asymmetry）及邊緣（Border）是否參差不齊。」陳厚毅指，皮膚科醫生會視乎患處大小，並透過皮膚鏡（表皮發光顯微鏡技術），判斷皮膚腫瘤屬良性或惡性，「但最好還是抽組織化驗。」

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陳醫生亦提醒，紫外光是導致黑色素瘤的其中一個因素，故此要預防黑色素瘤，就需做足防曬措施，如外出前塗抹防紫外線A（UVA）及紫外線B（UVB）、防曬指數最少達SPF 30或以上，兼具防水功能的防曬用品。平時亦要不時檢查皮膚情況，及早發現才能提高治癒機會。

黑色素瘤｜指甲現黑線7個狀況

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