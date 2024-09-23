  • 27°C
香港時間：2024923日 (一) 15:48
靚太生活雜誌

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:同行實踐

熱門關鍵字 : 名校專區 企業強人 藥物百科 北上攻略 美麗40路 職業特工體驗 高才通 會員有獎 Executive Mommy
hket

話題
健康
親子
新聞
TOPick TV
Band 1學堂
醫‧健
香港人才通
中小學校一覽

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

小一自行分配學位｜「高才通」家長九龍塘落腳首選喇沙小學　港人憂競爭大

社會

撰文： 吳穎嵛

發布時間： 41 分鐘前

最後更新： 2 分鐘前

分享：

分享：

熱門 名校專區 企業強人 藥物百科 北上攻略 美麗40路 職業特工體驗 高才通 會員有獎 Executive Mommy

小一自行分配學位階段今日接受實體表格申請。（陳靜儀攝）

小一自行分配學位階段本月19日至27日接受申請，家長今日（23日）起可到心儀學校遞交實體申請表。今年為小一入學申請電子化的第二年，九龍城區傳統名校喇沙小學罕有不見人龍。有透過「高才通」計劃來港的內地家長在九龍塘「落腳」，表明首選喇沙小學，認為香港教育較內地全面，又報讀6、7間直資學校。有港人家長擔心學額競爭變大，月花數千元為兒子報讀興趣班；亦有家長認為內地生「猛龍過江」，有競爭是好事。

校方今早9時起接受申請表格，記者8時許到場，未見校外有人龍，其後亦只有零聲家長到場。據記者觀察，約有20人親身到場交表，約5人操普通話。

點擊圖片放大

來自成都、從事金融業的朱女士透過高才通計劃來港。朱女士一家居住九龍塘，兒子在內地讀了兩年幼稚園，去年來港讀K3。他指兒子適應得不錯，水平與本地同學差不多，認為喇沙的口啤好、教育好，加上離家近，故以此校為首選。朱女士認為香港的教育較內地全面、選擇更多，可按小朋友的資質和性格選擇學校；內地學校的課程則較統一、內容比較深。

她又指，如未來海外沒有更好的選擇，會讓兒子在香港完成中學及大學。

從事IT行業孫先生今年8月透過高才通計劃來港，他在同區租了單位，除喇沙外，亦有報讀男拔萃、王錦輝中小學等5間直資學校。孫先生沒有為兒子報讀任何興趣班或補習班，形容自己的心態「隨緣」，但兒子較擅長運動，認為喇沙體育方面的成績不錯，故選擇此校。他又指，兒子在內地讀國際學校，希望兒子的視野國際化一點，認為他的英文水平「還可以」。

鄭先生20年前來港讀書，其後在港定居。鄭先生的大兒子正就讀喇沙小學二年級，他得知大兒子有部分同學來自內地，其家長都是因為子女可在港讀書而申請「高才通」計劃。他認為，香港對中英文的要求高，且競爭大，透露大兒子下午3時放學後，要一連參加3個補習班至晚上；上個學期更因兒子的成績不在全班頭10名而大感焦慮。

鄭先生續指，雖然不希望見到兩名兒子那麼辛苦，「但人生擺脫不了這個過程，小時候輕鬆快樂了，長大工作就要被競爭」；未來小兒子升小學後也要走大兒子的路線，「必須要走這條路」。

點擊圖片放大
+4
+3

本地家長憂競爭變大

港人唐女士則月花費數千元為兒子報讀英語課程、游泳及畫畫等興趣班，認為該校適合較文靜的學生，希望兒子能夠入讀。對於近日有內地家長透過高才通等計劃來港，唐女士認為，喇沙小學始終是傳統學校，擔心學額競爭會變大，能否成功獲得取錄是「睇運數」。她又指，如日後需要面試，競爭會更大，因「嚟嗰啲都係好勁嘅同學」，透露身邊有朋友的子女在內地奪得很多獎項，亦會來港讀書；加上喇沙是資助學校，「唔洗錢」的情況下競爭會更大。

從事上市公司資訊科技總裁的翁先生認為教育很重要，每月花約一萬元為兒子報讀英文拼音、打鼓及劍擊等興趣班，亦報了6、7間直資學校。他表示，不擔心競爭因內地生來港變大，認為有競爭是好事，因內地小朋友「真係叻」、「唔係猛龍唔過江」，加上去大灣區發展是大勢所趨，現在害怕競爭是言之尚早。

陳太的大兒子是在校生，小兒子屬「世襲生」。她表示，在現行制度下，小兒子基本上是「收硬」，因此頗有信心，沒有報讀其他直資小學。陳太指不擔心競爭變大，又認為學校是社會縮影，同學來自五湖四海，不用標籤他們的背景。

下載HKET App，追蹤TOPick WhatsApp頻道，睇全方位資訊：

【中下學試題免費下載】  【名校專區升學攻略】

【食物安全超市大搜查】  【職場智慧求生術】

相關文章

小一派位｜明年小一入學申請9.19起接受電子申請　紙本表格及小學概覽9.2派發
16:18 2024/08/29
小一派位｜明年小一入學申請9.19起接受電子申請　紙本表格及小學概覽9.2派發
小學概覽｜新學年64間官津校共減68班小一　學界料「高才」子女令縮班潮稍緩
19:17 2024/09/02
小學概覽｜新學年64間官津校共減68班小一　學界料「高才」子女令縮班潮稍緩
內地專才｜聖保羅男女小一簡介會吸逾千人　優才家長：冀像何詩蓓文武雙全
23:09 2024/09/10
內地專才｜聖保羅男女小一簡介會吸逾千人　優才家長：冀像何詩蓓文武雙全
小一入學｜聖保羅男女附小校長透露收生重視3項特質　籲提防假冒入學短訊
23:19 2024/09/10
小一入學｜聖保羅男女附小校長透露收生重視3項特質　籲提防假冒入學短訊

你可能感興趣

小一派位｜明年小一入學申請9.19起接受電子申請　紙本表格及小學概覽9.2派發
16:18 2024/08/29
小一派位｜明年小一入學申請9.19起接受電子申請　紙本表格及小學概覽9.2派發
小學概覽｜新學年64間官津校共減68班小一　學界料「高才」子女令縮班潮稍緩
19:17 2024/09/02
小學概覽｜新學年64間官津校共減68班小一　學界料「高才」子女令縮班潮稍緩
內地專才｜聖保羅男女小一簡介會吸逾千人　優才家長：冀像何詩蓓文武雙全
23:09 2024/09/10
內地專才｜聖保羅男女小一簡介會吸逾千人　優才家長：冀像何詩蓓文武雙全
畢業 中小學教育 大灣區 喇沙小學 國際學校 中學 九龍塘 九龍城 小學

香港經濟日報 App

免費即時新聞

立即掃描

搶先下載

最高瀏覽

急症室最長等候時間（09月23日 時間08:05）
急症室最長等候時間（09月23日 時間08:05）
校園直撃｜聖公會聖米迦勒小學設「叮叮圖書館」　重現古董電車教學生慢活學保育
校園直撃｜聖公會聖米迦勒小學設「叮叮圖書館」　重現古董電車教學生慢活學保育
返學日式便當｜化妝師巧手製「龍貓」返學便當　可愛造型引女兒老師拍照留念
返學日式便當｜化妝師巧手製「龍貓」返學便當　可愛造型引女兒老師拍照留念
企業強人網上睇丨第1集至大結局劇透　陳豪譚俊彥姜大衛爭做物流業霸主【不斷更新】
企業強人網上睇丨第1集至大結局劇透　陳豪譚俊彥姜大衛爭做物流業霸主【不斷更新】
中大人事｜消息：盧煜明獲選定為中大校長候選人　被譽為最接近諾貝爾獎港人
中大人事｜消息：盧煜明獲選定為中大校長候選人　被譽為最接近諾貝爾獎港人