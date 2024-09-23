小一自行分配學位｜「高才通」家長九龍塘落腳首選喇沙小學　港人憂競爭大

▲ 小一自行分配學位階段今日接受實體表格申請。（陳靜儀攝）

小一自行分配學位階段本月19日至27日接受申請，家長今日（23日）起可到心儀學校遞交實體申請表。今年為小一入學申請電子化的第二年，九龍城區傳統名校喇沙小學罕有不見人龍。有透過「高才通」計劃來港的內地家長在九龍塘「落腳」，表明首選喇沙小學，認為香港教育較內地全面，又報讀6、7間直資學校。有港人家長擔心學額競爭變大，月花數千元為兒子報讀興趣班；亦有家長認為內地生「猛龍過江」，有競爭是好事。

校方今早9時起接受申請表格，記者8時許到場，未見校外有人龍，其後亦只有零聲家長到場。據記者觀察，約有20人親身到場交表，約5人操普通話。

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來自成都、從事金融業的朱女士透過高才通計劃來港。朱女士一家居住九龍塘，兒子在內地讀了兩年幼稚園，去年來港讀K3。他指兒子適應得不錯，水平與本地同學差不多，認為喇沙的口啤好、教育好，加上離家近，故以此校為首選。朱女士認為香港的教育較內地全面、選擇更多，可按小朋友的資質和性格選擇學校；內地學校的課程則較統一、內容比較深。

她又指，如未來海外沒有更好的選擇，會讓兒子在香港完成中學及大學。

從事IT行業孫先生今年8月透過高才通計劃來港，他在同區租了單位，除喇沙外，亦有報讀男拔萃、王錦輝中小學等5間直資學校。孫先生沒有為兒子報讀任何興趣班或補習班，形容自己的心態「隨緣」，但兒子較擅長運動，認為喇沙體育方面的成績不錯，故選擇此校。他又指，兒子在內地讀國際學校，希望兒子的視野國際化一點，認為他的英文水平「還可以」。

鄭先生20年前來港讀書，其後在港定居。鄭先生的大兒子正就讀喇沙小學二年級，他得知大兒子有部分同學來自內地，其家長都是因為子女可在港讀書而申請「高才通」計劃。他認為，香港對中英文的要求高，且競爭大，透露大兒子下午3時放學後，要一連參加3個補習班至晚上；上個學期更因兒子的成績不在全班頭10名而大感焦慮。

鄭先生續指，雖然不希望見到兩名兒子那麼辛苦，「但人生擺脫不了這個過程，小時候輕鬆快樂了，長大工作就要被競爭」；未來小兒子升小學後也要走大兒子的路線，「必須要走這條路」。

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本地家長憂競爭變大

港人唐女士則月花費數千元為兒子報讀英語課程、游泳及畫畫等興趣班，認為該校適合較文靜的學生，希望兒子能夠入讀。對於近日有內地家長透過高才通等計劃來港，唐女士認為，喇沙小學始終是傳統學校，擔心學額競爭會變大，能否成功獲得取錄是「睇運數」。她又指，如日後需要面試，競爭會更大，因「嚟嗰啲都係好勁嘅同學」，透露身邊有朋友的子女在內地奪得很多獎項，亦會來港讀書；加上喇沙是資助學校，「唔洗錢」的情況下競爭會更大。

從事上市公司資訊科技總裁的翁先生認為教育很重要，每月花約一萬元為兒子報讀英文拼音、打鼓及劍擊等興趣班，亦報了6、7間直資學校。他表示，不擔心競爭因內地生來港變大，認為有競爭是好事，因內地小朋友「真係叻」、「唔係猛龍唔過江」，加上去大灣區發展是大勢所趨，現在害怕競爭是言之尚早。

陳太的大兒子是在校生，小兒子屬「世襲生」。她表示，在現行制度下，小兒子基本上是「收硬」，因此頗有信心，沒有報讀其他直資小學。陳太指不擔心競爭變大，又認為學校是社會縮影，同學來自五湖四海，不用標籤他們的背景。

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