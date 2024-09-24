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飲食攻略｜醫生推薦1種根莖類蔬菜防4種癌　胃癌死亡率大減30%食足2個月可改善膽固醇【附食用4大功效】

保健美顏

撰文： 黃堯姿

發布時間： 2 小時前

最後更新： 2 小時前

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【洋蔥／防癌／胃癌／乳癌／三高／骨質疏鬆／便秘／防癌飲食】不吃洋蔥的人大有人在，外食時經常會備註「走洋蔥」。然而近年已有不少研究指出，吃洋蔥對身體有很多好處，尤其是在防癌、護胃、降三高等方面，故此被稱為「蔬菜皇后」。台灣有醫生力證多吃洋蔥可以顯著改善健康，無論是男女、三高人士或是胃不好的人皆有幫助，故此不吃洋蔥的人就等同「走寶」了！

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飲食攻略｜防４種癌＋護胃

台灣營養功能醫學專家劉博仁在當地健康節目《健康好生活》分享多吃洋蔥對健康的不同好處，如每天將洋蔥入饌能夠達到防癌、降三高、防便秘等功效，尤其是胃不好的人更加應該多吃。劉博仁指出，洋蔥含有槲皮素與微量元素硒，有研究指出常吃洋蔥者，患上胃癌機會下降25%，因胃癌而死亡的風險亦下降30%；此外，洋蔥亦能夠達至防癌的功效，尤其是患上乳癌、卵巢癌、咽喉癌的風險會大幅下降，故此他非常推薦病人吃洋蔥。

相關文章：飲食攻略︱每日吃洋蔥降肝癌風險33% 醫生拆解3大好處+理想食用份量【附營養師推薦3大低卡洋蔥料理】

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飲食攻略｜降三高　增加好膽固醇

劉博仁指出，洋蔥能夠降低膽固醇，增加體內好膽固醇的比例。他解釋，洋蔥含前列腺素A，能讓血管擴張和降血壓，建議有高血壓人士可多吃。他亦分享過往臨床病例，指一名男病人膽固醇一直高企來求醫，他遂建議該病人嘗試吃洋蔥。該病人每天吃半個洋蔥，２個月後覆診時驚訝發現，體內的好膽固醇增加10％。劉博仁指出，洋蔥富含抗氧化物質，包括含硫化合物，可預防壞的膽固醇的氧化，同時增加好膽固醇。

相關文章：飲食攻略｜10大控糖食物告別三高 1種功效如降血糖藥 醫生推薦多食呢樣護肝！

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    • 飲食攻略｜富含纖維　防止便秘

    便秘問題是很多都市人經常遇到的困擾。劉博仁指吃洋蔥可以幫助通便，因洋蔥含纖維量很多，除了可以幫助消化，亦會在腸道裡會產生一些硫化物，結合體內的蛋白質可以促進腸道蠕動，尤其是有便秘的女士們，吃洋蔥後會感覺腸道「蠕動比較快」。

    相關文章：飲食攻略｜日日食菜仍便秘？ 因缺1類食物纖維 醫生拆解最佳通便飲食比例

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    • 飲食攻略｜刺激女性雌激素　防骨質疏鬆

    更年期女士停經後容易患上骨質疏鬆。劉博仁建議更年期或停經的女士可多吃洋蔥，刺激身體分泌雌激素，增加身體從飲食中的鈣質吸收，繼而降低患上骨質疏鬆的風險。

    相關文章：飲食攻略｜每日飲咖啡多過1個數恐致骨質疏鬆 醫生教3招預防必睇19種補鈣食物

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