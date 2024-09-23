十一國慶｜旅發局9.28無人機表演展現徐悲鴻4大傑作　即睇最佳觀賞位置　

▲ 「香港馬騰盛世」無人機表演將在周六（28日）舉行；場景「群奔之力」模擬圖片。（旅發局圖片）

為慶祝國慶75周年，旅發局將在周六（28日）晚上8時，於灣仔海濱舉辦「香港馬騰盛世」無人機表演。屆時1,500架無人機將演繹國畫大師徐悲鴻的4幅藝術作品，展現其筆下的曠世駿馬、飛躍雄獅、紫荊綻放等。另有多幕細緻描繪香港從小漁村發展成國際大都會的歷程，細味香港獨有情懷。

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是次無人機表演長約15分鐘，由旅發局主辦，徐悲鴻美術館及鴻佑文化贊助。1,500架無人機將點亮灣仔夜空，當中4個特色場景會以徐悲鴻於1934至1942年創作的藝術作品為靈感，表達國家與香港昌盛發展的美好祝願。

其中，在「群奔之力」場景，會呈現徐悲鴻最知名作品之一《群奔》，6匹馬在維港上空奔騰，氣勢磅礴，讓觀眾感受駿馬的力量及國慶即將到來的喜悅。「駿馬」取材自徐悲鴻創作的《天馬行空》，展現力量和無盡活力，祝願香港有如千里馬般奮發向前、奔向繁榮未來。

「獅子山精神」就取材於徐悲鴻的《新生命活躍起來》，無人機將編織出一頭飛躍雄獅，歌頌香港人刻苦耐勞、 勤奮拼搏、開拓進取、靈活應變和自強不息的獅子山精神。「紫荊花」則以徐悲鴻的《紫荊花》為靈感，紫荊花綻放寓意香港如紫荊般絢爛多彩、生機勃勃，傳遞對香港繁榮穩定、美麗和諧的美好祝願。

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另外，無人機表演亦有多幕場景細緻描繪香港從小漁村發展成國際大都會的歷程，展現香港今昔風貌的圖案，包括漁村、港灣、九龍城寨、獅子山、天星小輪、電車等將活現眼前。

旅發局表示，最佳觀賞位置是灣仔「HarbourChill 海濱休閒站」 和「水上運動及康樂主題區」，九龍半島則未能欣賞是次表演。警方將視乎現場情況實施人潮管制。

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