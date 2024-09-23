科研｜港大研究病毒雙層膜囊泡孔組成及排列　透過干預轉運病毒RNA擴大治療靶點

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港大醫學院公布，發現病毒雙層膜囊泡孔複合物(DMV)的特殊結構在促進病毒RNA進入宿主細胞發揮的作用

新冠病毒及沙士等均屬於冠狀病毒，冠狀病毒屬於正單鏈RNA病毒，能夠在宿主細胞內重塑細胞膜，形成雙層膜囊泡，對病毒RNA的合成和複製至關重要。

最近的國際研究發現，在感染新型冠狀病毒細胞中的DMV上存在孔複合體，它可能有助於轉運新合成的病毒RNA，從而協助進一步合成新的病毒顆粒。該研究揭示了DMV孔複合物的組成和排列，DMV孔複合物是目前唯一獲證實的RNA病毒運輸通道，對於病毒複製至關重要。

由港大醫學院生物醫學學院倪濤教授和臨床醫學院微生物學系袁碩峰領導的研究團隊，揭示了DMV孔複合物的組成和排列，而干擾DMV孔的形成及其轉運病毒RNA的能力是一種抑制病毒的新方法。透過阻斷DMV孔的形成和功能，有助理性設計針對新型冠狀病毒和其他冠狀病毒新的抗病毒策略，從而擴大潛在治療靶點的範圍。

倪濤及其團隊開發的實驗方法展示了低溫電子顯微鏡和子斷層圖平均法在研究類似真實環境下病毒複製系統的能力。分離出的冠狀病毒DMV為研究病毒複製機制提供了近乎原子級別的清晰圖像。這項研究將為未來全面了解病毒複製和轉錄的複雜過程（包括DMV孔複合物和RNA複製和轉錄機制）奠定了基礎。

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