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精神健康｜「牛仔回來了！」全港公開四格漫畫創作比賽　推廣香港原創促進兒童青少年精神健康

健康資訊

撰文： 羅嘉欣

發布時間： 29 分鐘前

最後更新： 29 分鐘前

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「牛仔回來了！」全港公開「牛仔」四格漫畫創作比賽，推廣香港原創，促進兒童青少年精神健康。

膾炙人口的《牛仔》四格漫畫系列，由已故香港著名漫畫家王司馬先生於20世紀70年代創作，漫畫風格清新簡潔，純粹以黑白線條的四格漫畫為主，幾乎沒有任何文字，完全打破地域及語言阻隔，刻劃出一個又一個成長小故事，貼近每位讀者的生活日常，娓娓道出父母與子女舉手投足之間的愛與關懷，情感真摯樸實，極具感染力，陪伴著不少香港人成長，是香港人的集體回憶。

「牛仔回來了！」

半個世紀過去，五十年後的今天，萬物變，情不朽，由牛仔一家三口展現簡樸純粹的親子情，仍然歷久常新。為了傳揚及推廣香港原創漫畫、鼓勵創作，以及延伸《牛仔》真摯樸實的親子互動，提倡家庭和睦、溫馨共融的普世價值，以家庭為基礎，促進兒童及青少年的精神健康，一口田慈善教育基金誠邀公眾參加「牛仔回來了！」全港公開「牛仔」四格漫畫創作比賽，以「成長」、「親情」、「友情」及「家庭」為題，創作四格漫畫，同時鼓勵參加者為《牛仔》漫畫設計新角色。

「牛仔回來了！」全港公開「牛仔」四格漫畫創作比賽非常榮幸，邀請到香港著名漫畫家利志達先生、香港著名歌手、演員及藝術家梁詠琪小姐，以及著名出版人金成先生擔任評審。比賽特設「小學組」、「中學組」及「公開組」三個組別，每組別設冠、亞、季軍各一名、優異獎二十名，另設「最高參與團隊獎」及「最佳新設角色獎」，優勝者可獲精美獎品，得獎作品將作公開展示，而所有參賽者均可獲得參與嘉許證書乙張。

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比賽將於2024年10月15日至2025年1月15日期間接受報名，參加表格及詳情請參閱：https://forms.gle/yj9sa8vNncU1BGtG8

《牛仔》四格漫畫主要角色：

  • 「牛仔」：剪著「湯碗頭」和穿著「人字拖」天真調皮的小男孩。
  • 「契爺」：「牛仔」的父親，風趣幽默的好爸爸、好丈夫。
  • 「媽媽」：「牛仔」的母親，典型慈母，對「牛仔」關懷備至。
  • 「小狗」：機靈活潑，「牛仔」最佳的玩伴。

 

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