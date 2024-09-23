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福田口岸MMA丨兩男疑打尖起爭執打架　職員勸阻無效禍及途人

社會

撰文： TOPick柴犬出動

發布時間： 32 分鐘前

最後更新： 28 分鐘前

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兩男在福田口岸疑因打尖問題打架。

福田口岸人流多，每逢假日就更多人經此口岸出入境。於Facebook群組「香港突發事故報料區及討論區」在凌晨有一條名為「福田口岸中國人VS中國人冤冤相報何時了？」的49秒影片。

從片中所見，一名身材較矮小的灰衣男在口岸阻擋另一名較高大眼鏡男前進，但無奈灰衣男身材較輸蝕，被眼鏡男一手推開撞向欄杆，更繼而撞向途人。

而灰衣男即向被撞途人道歉，之後再追向眼鏡男，二人結果扭作一團，可是灰衣男力氣不及對方，遭眼鏡男箍頸並押住向前行。

交通事故｜西貢公路MMA　紋身漢飛腳拳打跪地光頭漢【多圖】

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福田口岸MMA丨職員勸阻無效

他們邊行邊纏鬥撞到途人，結果有職員上前勸阻叫「不要動手」，可是二人沒有理會繼續纏鬥。之後，眼鏡男離開，灰衣男雖然一直處於劣勢，但仍追著大叫「別讓他走」、「一定要報警」。

可是因為從影片看不到前因，不知事件起因。至於網民覺得二人在公眾地方爭執打架實屬不智，紛紛留言：「打尖又真係黑人憎」、「公道啲講句：其實三者都唔啱，一打尖，二打交，三影像(因為海關區域有寫明🚫影像)」、「喺喺呢啲地方打架。公安隨時可以告你『擾亂公安秩序、尋釁滋事』行政拘留」

最新影片推介：余安安專訪

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