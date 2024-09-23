航空交通｜8月機場客運量按年上升2成3　兩間東南亞航空公司加盟

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香港機場管理局公布香港國際機場2024年8月份航空交通統計數字。月內，機場客運量達約492萬人次，貨運量為406 000公噸，較2023年8月分別上升23.0%及10.6%；飛機起降量則同比增加26.1%至31 605架次。

於2024年8月，於高峰期的單日客運量超越17萬人次。於8月18日，機場接待了174 600人次旅客，再創疫後新高。所有類別旅客包括香港居民、訪客及轉機／過境旅客量均較去年同月明顯上升，當中往來東南亞、中國內地及日本於月內錄得最顯著升幅。

機場貨運量於2024年8月持續錄得雙位數同比升幅。出口貨運量依然是主要增長動力，與去年同月相比增加14.6%。在多個主要貿易地區中，以往來歐洲、東南亞及中東的貨運量於月內出現最龐大增幅。

於今年首8個月，客運量上升至3 490萬人次，飛機起降量則躍升至237 435架次，分別較2023年同期錄得43.5%及41.4%增幅；而貨運量則按年增加16.5%至約320萬公噸。

過去12個月，機場客運量同比飆升77.1%至約5 010萬人次，飛機起降量上升56.0%至345 615架次；貨運量則錄得15.9%升幅至約480萬公噸。

國際機場歡迎印尼亞洲航空及泰國獅子航空兩間航空公司加盟，將於10月分別開通連接香港及印尼與泰國的客運航線。此外，機場分別於8月及10月新增帕勞科羅爾，以及沙特阿拉伯利雅得兩個客運航點，進一步擴大機場的航空網絡。

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