學校動態︱ 粵港澳青年合力放飛75米龍形風箏迎國慶　徐菀楠校長：願同學遇困難不畏縮迎難而上

▲ 粵港澳青年合力放飛75米龍形風箏迎國慶,標誌三地青少年緊緊相連的心。(學校提供)

【香海正覺蓮社佛教正覺中學/國慶】為慶祝中華人民共和國成立七十五周年,我校師生日前參加了名為「『我的中國心,我的中國夢』——深圳2024年粵港澳青少年愛國主義教育主題活動 共繪美好長卷,同飛許願風箏」活動。

是次活動參與人數多達百人,當日大家同心協力創作一幅長卷,而這長卷將與深圳及澳門青少年的創作拼接湊合為《灣區同心築夢向未來》的75米繪畫長卷,標誌三地青少年緊緊相連的心,饒有意義。此外,我們亦合力製作了一條以祝福祖國75周年華誕為主題的龍形風箏,共同祝願祖國繁榮昌盛。看到長75米的巨型風箏翱翔於藍天白雲間,同學深深感受到身為「龍的傳人」的自豪。

這次活動不僅提升了同學的民族自豪感,還讓他們學會了逆境自強的道理。活動中一位久久未能讓風箏乘風而起的同學問我放風箏要有什麼技巧,我腦中不禁泛起了邱吉爾那句說話,對這位同學說:「Kites rise highest against the wind, not with it」。的確,風箏只有在逆風中才能飛得更高更遠。願每一位同學都能在困難時不畏縮,心存信念,迎難而上,努力追求自己的夢想,他朝一日定能像風筝一樣在藍天飛翔!

