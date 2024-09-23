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十一國慶｜東聯周六起在觀塘海濱舉行民族文化體驗活動　免費參與非遺文化工作坊及「篝火」晚會

社會

撰文： 黃小冰

發布時間： 5 小時前

最後更新： 45 分鐘前

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東聯周六（28日）起在觀塘海濱舉行民族文化體驗活動。（陳靜儀攝）

為慶祝國慶75周年，九龍東區各界聯會與觀塘民政處、觀塘區議會等將在周六（28日）起至國慶當日舉行「去觀塘有風的地方之民族文化體驗長廊」活動。活動主要分為7個部分，包括工作坊免費體驗剪紙、扎染、面譜等非遺民族文化，亦可體驗民族營火舞蹈等。該聯會會長李誌峰冀活動參與及互動率可達約150萬人次。

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活動將於周六至下周一在觀塘海濱發現號01舉行，內容主要分為「影、食、玩、睇、買、學、跳」7個部分。其中包括雲南洱海S灣、貴州苗寨、廣西德天瀑布、新疆火焰山、西藏布達拉宮的立體打卡裝置；亦有學生代表展示如壯族、傣族、貴州苗族等多套小數民族服飾，市民除可與他們拍照留念，亦可掃描二維碼，了解更多該服飾的資料。活動另設5個非遺民族文化工作坊，包括面譜、東巴文字學習、雲南白族扎染、紙扇漆染及剪紙，供市民免費參加；且亦會有以中國古典小說人物「悟空」為題的電子遊戲展示，如會有最近大熱的「黑神話：悟空」遊戲直播，分享過關心得等。同場並會有特色美食及文創市集，出售拼豆工藝、非遺麻將擺設等產品。

而到晚上，也會有「篝火晚會」，市民可圍著LED仿真火焰燈，隨播放的民族歌曲一同跳民眾舞蹈，體驗小數民族以舞蹈歡迎貴賓的儀式。

李誌峰稱，聯會在過去的復活節舉行遊學團帶學生到雲南，體驗了各種非遺活動及遊戲，學生們均很開心，但能親身到雲南的人不多，故亦希望在香港展示有關小數民族特色，讓市民可有更多理解。他稱，活動的開支料為數十萬，預計參與及互動率可達約150萬人次，提到因國慶期間海濱活動豐富，是次能租用的場地不大，故便希望「精緻」一點，讓市民有豐富的活動體驗。


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記者：黃小冰

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