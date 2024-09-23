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醫護人手｜范鴻齡：加大加快內地醫生交流計劃 粵澳滬京四地近百名醫生抵港

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發布時間： 2 小時前

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醫管局表示，醫生及護士的流失率穩定，醫管局主席范鴻齡表示，過去12個月醫生流失率為百分之4.3，較4月輕微下降0.1個百分點，醫生目前有正增長，增長309名，目前有7202名醫生。

范鴻齡表示，希望加快及加大大灣區人才交流計劃。他指，向廣東省衛健委表達訴求後，當局團隊同意接納請求，將醫生人手幅度大幅增加，大灣區來港醫生第四季來港，將會有達30名，較第一期的10名多。另外，中山大學第一醫院的南沙院區，亦會安排10多名醫生分批來港交流，包括眼科、麻醉科、以及放射科醫生。至於北京和上海、以及澳門醫生，分別有13名及18名醫生於第四季來港。

他表示，計及所有來港醫生，今年年底非本地培訓醫生將增至300名。至於本港，亦將會有18名醫管局醫生到內地交流，希望隨著人手問題紓緩，會有更多醫生到內地交流。

至於護士方面，今年7月底護士流失率百分之8.2，與上季度相同。過去12個月，一共有2203名護士離職，但只能聘請1889名護士，過去12個月出現314名護士負增長。他表示，非本地培訓海外護士修訂後，過去2個月找到200名護士符合要求，已到海外多個地區作招聘，特別向「海人子弟」護士招手。

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