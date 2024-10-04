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婦科疾病｜陰道痕癢未必是細菌感染　醫生警告現1徵狀恐「癌變先兆」【附陰道痕癢成因】

都市病

撰文： 黃堯姿

發布時間： 2 小時前

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【婦科病／陰道炎／念珠菌／皮膚癌／癌症／白斑／陰道痕癢／更年期】不少女士飽受念珠菌或陰道炎困擾，陰道痕癢不但令人尷尬，若不妥善處理更有可能是罹癌先兆。台灣有婦產科醫生指出，不少女士誤以為只有感染才會導致陰道痕癢，實際上與荷爾蒙轉變息息相關。

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婦科疾病｜陰道痕癢非感染 更年期女士小心

台灣婦產科醫生龔晏萱在當地健康節目《健康零距離》拆解女士常見陰道痕癢問題，指出造成痕癢不只是細菌感染。年輕女性陰道痕癢很大可能是感染造成，當中有2類感染較為常見，另有3種是非感染性痕癢，與年紀息息相關：

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龔晏萱指出，前者兩種感染性痕癢在年輕女性常見，而後者3種於更年期或老年女士身上常見。若沒有妥善處理，很容易會癌變，惡化成皮膚癌。

婦科疾病｜硬化性苔癬增罹癌機率

港安醫院指出，女性陰部痕癢不適不一定是細菌感染，有可能是患上硬化性苔癬。硬化性苔癬是一種慢性皮膚病，屬非傳染性，與自身免疫系統或遺傳有關。這種病常見於50歲以上更年期女性，但年輕男女或兒童都有可能患上。病發成因不明，一旦病發常見於女性外陰和肛門周圍的皮膚。

受影響的皮膚會變白或有大片白色班塊，而且會痕癢、疼痛及容易受損。長期炎症可致外陰結疤或黏連，令陰道口縮窄，導致排尿困難，甚至無法行房。此外，硬化性苔癬也有演變成外陰鱗狀細胞癌的風險。

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婦科疾病｜女性護理4大要點

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婦科疾病｜女士念珠菌會致陰道痕癢

陰道痕癢，主要是感染了細菌。本港婦產科專科醫生黃凝早前接受TOPick訪問時指，念珠菌會令陰道痕癢，並排出像豆腐渣或乳酪般質地較稠的排泄物。每位女性甚至嬰兒也有機會染上念珠菌，不一定是發生性行為後才會染上。

黃醫生續指，女生穿著牛仔褲、絲襪，會令陰道較侷較暖，容易滋生念珠菌，導致陰道痕癢。此外，鏈球菌及大腸桿菌等細菌會令分泌物增加，增加陰道痕癢機會。

婦科疾病｜正確清潔陰道方法

要用清水或肥皂灌洗內陰？黃醫生指，灌洗內陰會帶走一些好菌，反而會增加滋生細菌的機會，容易染上念珠菌。一般而言，清洗大陰唇和小陰唇則可。

萬一染上念珠菌，除了服藥或塞藥，也要注意清潔，才可雙管齊下加速殺滅念珠菌。黃醫生有建議如下：

  • 如廁後用紙巾清潔陰道時，由前（陰道方向）向後（肛門方向）抹，減少把大腸肝菌帶向陰道的機會。
  • 多用38°C至40°C溫水清潔陰道，洗走表面皮膚的細菌。
  • 使用成份溫和的肥皂。

黃醫生建議，女生可用較溫和的肥皂清洗陰道，例如用大牌子的肥皂，一般成份較溫和，減少刺激皮膚。

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