世界心臟日丨32歲港男打波突心梗猝死　每天這時段是病發高危期　拆解隱性心臟病4大先兆

【9.29世界心臟日/隱性心臟病/心肌梗塞/心率不正/通波仔/隱性心臟病高危人士/隱性心臟病先兆】每年9月29日是「世界心臟日」，根據衛生署數據，在2022年，因心血管疾病引致的登記死亡個案共有10665宗，包括6791宗心臟病死亡個案。心臟科專科醫生張仁宇接受TOPick訪問時便指出，許多人誤以為心臟病病患主要是老年人為主，但其實即使年青人亦有機會患上隱性心臟病，更可怕的是一旦病發，病情可以惡化很快，病人隨時有性命之憂。

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個案分享：打籃球突心肌梗塞猝死

張仁宇指最難忘是曾有一名32歲男子，於某天傍晚打籃球時突然昏迷，送院求醫時才發現是心肌梗塞所致，需要立即進行「通波仔」手術。不幸的是，由於病情太嚴重，男病人最終留醫2個星期仍不治身亡。他指，很難想像30多歲壯男會有這麼嚴重的隱性心臟病，但這亦正正反映出隱性心臟病可怕之處，就是病發前病患是不易察覺自己患病。

隱性心臟病每天這個時間最危險

張仁宇指任何對身體加壓的活動其實都可以成為誘發隱性心臟病的原因，包括運動，開車，甚至睡覺。他指雖然睡覺看似是非常靜態活動，但其實清晨差不多起床的時候，由於身體荷爾蒙節律會達到一個高峰值，導致值班醫生常見的「早上高峰」，因此清晨心腦血管病發率是相對高的。

隱性心臟病高危人士

張仁宇表示隱性心臟病其實並非正統的醫學名詞，泛指很多人沒有症狀、感覺，或是有症狀但是以為是因為年紀漸大或缺乏運動所致，或心存僥倖而不求醫。

他指事實上，有4類人士是隱性心臟病高危人士:

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4大隱性心臟病先兆

張仁宇指很多人認為隱性心臟病不易察覺，難以預防，但其實這類病人其實發病前可能是曾有症狀，只是他們可能意識不到，那些感覺原來是心臟病的表現。

他指隱性心臟病常見有以下4大症狀先兆:

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不過，張仁宇補充現時最好的「自測」方法仍是定期做體檢，察覺到身體狀態有異常就趕快去求醫，切勿延誤。

隱性心臟病常見檢查

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