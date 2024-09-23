啟德體育園｜李家超：正全力推展項目　園區明年揭幕

▲ 香港體育界慶祝國慶75周年酒會今日（23日）舉行。（區綽彥攝）

特首李家超今日（23日）表示，特區政府一直積極投放資源，支持香港體育發展，正全力推展香港歷來最大型的體育基建項目啟德體育園，園區將於明年揭幕，除了有各種的康樂、康體設施提供市民使用之外，還有優越的場地，可以供舉辦世界級的賽事，推動香港體育發展和各種大型盛事。

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香港體育界慶祝國慶75周年酒會今日（23日）舉行，李家超致辭時指，特區政府不斷推動和內地的體育合作，上個月，內地奧運健兒代表團訪港與本地運動員和廣大市民交流互動，帶動香港的運動風範，提升整體的社會健康，自信志強，激勵有志人士投身體育。

李家超指，明年十一月，粵港澳三地將會聯合主辦第十五屆全國運動會，充分彰顯國家對香港體育發展的肯定。香港特區會全力以赴，與廣東省和澳門特區，齊心協力辦好國家最高水平的全運會。

體演文出界立法會議員霍啟剛致辭時表示，為慶祝國慶75周年，中國香港體育聯盟除了舉辦國慶酒會外，亦會走入社區舉辦不同活動，包括體育界國慶中秋正能量暖社群活動、「敢動藝術 3」油麻地國慶社區壁畫、與運動員同賀國慶中華傳統手作班、北部都會區國慶古蹟跑等，加強體育界與市民的連結，在社區發放體育正能量，同賀國慶。

中聯辦副主任何靖、外交部駐港公署副特派員李永勝、文化體育及旅遊局局長楊潤雄、乒乓港隊總教練李靜、前羽毛球港隊代表葉姵延等約300人出席。

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