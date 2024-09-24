流感疫苗｜2024流感疫苗接種計劃　政府資助8類人士可免費打針【附接種地點名單】

▲ 2024流感疫苗接種計劃，政府資助8類人士可免費打針。

【季節性流感疫苗／流感疫苗／肺炎球菌疫苗／政府防疫注射計劃／流感高峰期／免費打針 】踏入秋冬流感季節，市民要多加留意。2023/24年度「政府防疫注射計劃」已於去年10月5日展開，合資格人士可免費或以資助價注射季節性流感以及肺炎球菌疫苗。TOPick整合了政府資助流感疫苗接種計劃詳情，包括合資格免費打針人士、接種地點、政府疫苗資助額等。

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冬季流感高峰期一般在1月至4月，不過根據衞生防護中心資訊，本港現時亦處於流感季節，建議高危人士在外，或市民在人多的地方要佩戴口罩。

同時，2023/24年度「政府防疫注射計劃」、「季節性流感疫苗學校外展（免費）計劃」及「院舍防疫注射計劃」現已展開。長者接種肺炎球菌疫苗則會於全年繼續進行。市民可於網上辦理預約接種事宜。

政府資助免費打針｜季節性流感疫苗接種

季節性流感疫苗接種計劃合資格人士，共有8類人士可獲免費接種季節性流感疫苗：

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政府資助免費打針｜免費接種肺炎球菌疫苗

政府由2017-18季度開始，為65歲或以上（以出生年份計算）符合「政府防疫注射計劃」的合資格香港居民，提供以下免費肺炎球菌疫苗接種：

從未接種過肺炎球菌疫苗的合資格長者： 應接種一劑十三價肺炎球菌結合疫苗（十三價疫苗），一年後再接種一劑二十三價肺炎球菌多醣疫苗（二十三價疫苗）。

應接種一劑十三價肺炎球菌結合疫苗（十三價疫苗），一年後再接種一劑二十三價肺炎球菌多醣疫苗（二十三價疫苗）。 已接種過肺炎球菌疫苗的合資格長者：已接種過二十三價疫苗的長者，應在上一次接種二十三價疫苗一年後補種一劑十三價疫苗／已接種過十三價疫苗的長者，應在上一次接種十三價疫苗一年後補種一劑二十三價疫苗。

免費肺炎球菌疫苗接種計劃合資格人士：

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政府資助免費打針｜政府防疫注射計劃接種地點

醫管局轄下提供政府防疫注射計劃接種疫苗之普通科門診診所名單：

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醫管局轄下提供政府防疫注射計劃接種疫苗之醫院（適用於住院病人）：

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醫管局轄下提供政府防疫注射計劃接種疫苗之專科門診診所（適用於專科門診覆診的合資格病人）：

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政府資助免費打針｜疫苗資助計劃

政府亦展開疫苗資助計劃，不屬於上述免費接種組別的市民，可留意自己是否屬以下組別。以下合資格組別人士可到已登記參與計劃的私家醫生診所或外展場地接種季節性流感疫苗，每劑季節性流感疫苗可獲政府資助$260元。9歲以下兒童可獲最多兩劑季節性流感疫苗接種的資助。若兒童曾經接種過一次或以上流感疫苗，2023/24年度只會獲一劑的資助。

疫苗資助計劃合資格人士：

孕婦

50歲或以上人士

兒童（6個月至未滿18歲人士）

智障人士

領取傷殘津貼人士

領取綜援標準金額類別為「殘疾程度達100%」或「需要經常護理」的人士

而65歲或以上長者如不符合免費接種肺炎球菌疫苗的資格，亦可獲資助的肺炎球菌疫苗接種服務，每劑二十三價肺炎球菌多醣疫苗資助額為400元；每劑十三價肺炎球菌結合疫苗資助額為800元。

▲ 65歲或以上長者疫苗接種詳情。（圖自衞生署）

▲ 65歲或以上長者疫苗接種詳情。（圖自衞生署）

醫生可能會額外收費，亦有一些醫生不會收費。（參閱疫苗資助計劃醫生名單）

更多相關報道：疫苗接種｜齊打疫苗防流感肺炎球菌 政府資助免費打針 8類合資格人士+接種地點名單

政府資助免費打針｜季節性流感疫苗學校外展 (免費) 計劃

為提高學童的流感疫苗接種率和協助學校安排外展疫苗接種服務，政府即將推行「2024/25 季節性流感疫苗學校外展（免費）計劃」，以涵蓋對服務有興趣的中學、小學、幼稚園、幼稚園暨幼兒中心及幼兒中心。沒有參與「2024/25 季節性流感疫苗學校外展（免費）計劃」的學校，可考慮「疫苗資助學校外展（可額外收費）」，詳情可按此查閱計劃網站。

政府資助免費打針｜院舍防疫注射計劃

衛生會免費提供流感疫苗及肺炎球菌疫苗接種予合資格的安老／殘疾人士院舍的院友／宿生和職員。到診註冊醫生不可向接種者或其家長或服務機構收取疫苗注射費用。

▲ 院舍防疫注射計劃。（圖自衞生署）

政府資助免費打針｜接種流感疫苗常見問題

1.什麽是流行性感冒？

流行性感冒（簡稱流感）是一種由流感病毒引致的急性呼吸道疾病。流感可由多種類型的流感病毒引起，而本港最常見的是H1N1及H3N2兩種甲型流感和乙型流感病毒。

本港全年都有流感病例，但一般在一月至三月/四月及七月至八月較為常見。病毒主要透過呼吸道飛沫傳播，患者會出現發燒、喉嚨痛、咳嗽、流鼻水、頭痛、肌肉疼痛及全身疲倦等症狀。

患者一般會在2至7天內自行痊癒，然而，免疫力較低的人和長者一旦染上流感，可以引致較重病情，並可能會出現支氣管炎、肺炎或腦病變等併發症，嚴重時更可導致死亡。嚴重感染或流感併發症亦有可能發生在健康人士身上。

2.誰該接種季節性流感疫苗？

基於季節性流感疫苗能針對流感提供保護，而過往健康人士亦有可能患上嚴重流感，因此，除個別有已知禁忌症的人士外，所有年滿6個月或以上人士都應每年接種季節性流感疫苗，以保障個人健康。

3.滅活流感疫苗VS重組流感疫苗VS減活噴鼻式流感疫苗

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