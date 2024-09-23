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校園欺凌︱安徒生會首創的「故事介入治療法」　改善兒童情緒管理建設和諧校園

升學教育

撰文： 王明芳

發布時間： 1 小時前

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學童在導師帶領下練習深呼吸，對應憤怒情緒。

本港校園欺凌問題越趨嚴重。有見及此，安徒生會早於2015年便開始夥拍香港城市大學合辦「悅讀新視野」計劃（Read to Change），研究以全球首創的「故事介入治療法」預防或減少校内欺凌行為問題，並證實故事小組有效減少兒童的攻擊行為指數近五成。相關研究在2022年榮獲香港城市大學「知識轉移卓越大獎」;並於學術期刊Applied Research Quality Life（2023）上獲刊登。

教育勝治療提早認識情緒

「悅讀新視野」計劃旨在以繪本作媒介，連結學童、强化認知，建立健康正向的和諧校園。計劃的核心内容聚焦憤怒管理、社交技巧及同理心的培養，從而減低因情緒管理不佳而引發的極端行為。因疫情而起的停課、口罩佩戴都窒礙小孩的社交發展，這些軟技巧對學童的成長有很大裨益，學校一般沒有情緒科，令「悅讀新視野」計劃變得更合時宜，成爲啓導及教育小孩社交及情緒的有效計劃。單是今個學年（2023/24）已有超過30間學校參加，學校多以課外活動形式讓有興趣的學生自由報名參加，變成强化情緒管理的平臺。

小組内容

在「悅讀新視野」的課堂上，導師會運用繪本的故事及訊息，加上角色扮演，讓小朋友在過程中察覺自己所堅信的、察覺的，其實只是事實的一部分，於是願意一起發掘問題發生的其他可能性，重點是學習擴濶自己的思維、增加彈性並將之内化。久而久之，小朋友學會更有效地管理負面的思維及情緒。

活動的設計是以8節為單位，每節約一小時，每一課節都有特定的重點、目標和技巧，而每節的繪本也是因應這方面作出挑選。除了故事分享外，課程包括小組活動，後者涵蓋情景討論和角色扮演。學童亦獲分派工作紙，讓他們回家完成，鞏固所學。

代入角色發揮同理心

參加學校的校長認為，這個計劃十分值得支持。一方面，閱讀是讓孩子與世界接軌的切入點，學校一向不遺餘力推廣閱讀。而繪本的世界更容易與小朋友的發展連結，令他們更樂意吸收當中的訊息。而以繪本教導小朋友情緒管理就更加事半功倍。最重要是導師運用有趣又對等的方式説故事，沒有洗腦說教，讓小孩喜歡聼，積極地互動及參與。小朋友會很容易代入角色之中，能發揮同理心，從他人的角度去思考問題」。

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帶組導師

由於活動的目的，是透過分享，讓學生學習情緒管理、溝通技巧、處理衝突及提升解難能力，因此導師的背景都非常重要，都以具碩士資歷的輔導員及註冊社工為主，並需要接受過此課程的特別培訓。導師對偏激行為的認識、背後成因、行為模式、情緒及認知等，都需要有深入的理解。

科研背景

計劃在2017至2023年展開研究及數據收集時，滲透率超過全港58間學校，探討採用國際認可「社會信息處理理論」（Social Information Processing Model，SIP）作基礎的“故事介入治療法”。根據 2017 年一項數據（1），反映香港學校欺凌問題是72個國家或地區中最嚴重的。5000名學生當中，32.3%表示一個月內曾遭受三次或以上欺凌。在2019 年一項問卷調查（2）中更顯示，近四成(37.8%)的受訪者表示在過去一年曾經遇過欺凌事件。當中多達8.1%的更在過去一年平均一個月遇過5次或以上的欺凌事件。於 2020 年一項有關社會事件的調查報告（3）中，高達44%受訪的本地學生曾遭網絡欺凌，也有4%人承認曾欺凌他人。

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「故事介入治療」有效改善兒童的情緒管理，以及學習控制憤怒和處理社交問題，為全球首創的相關計劃。

(1) 2017年經濟合作與發展組織(OECD)對54萬名15歲中學生的生活滿意度進行調查

(2) 2019年獅子山青年商會聯同香港家庭調解協會抽樣訪問

(3) 2020年騰龍青年商會的調查報告

繪本推介

《有話好好説》

《不不不，不是這樣的》

《珍妮小霸王》

《沒有人喜歡我》

《小狼波波學習情緒》

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