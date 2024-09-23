小一自行分配學位｜喇沙小學首日實體收表罕有未見人龍　地區名小校長解構原因

▲ 油蔴地天主教小學校長余佩琴解構今年小一自行分配學位首日收表情況。

小一自行分配學位階段今日（23日）開始接受實體交表，惟今晨九龍塘傳統名校喇沙小學門外，罕有不見排隊交表人龍，9時開始收表後計首兩小時只有約20人交表。

有地區名校校長解構，情況與學生人口減少，以及報名電子化有關，並提醒家長電子交表易有「甩漏」。

油蔴地天主教小學校長余佩琴分析，近年小一開班情況緊張，交表人龍減退，相信與整體學童人口下降有關，稱「連喇沙都無人龍」，即反映整體情況比較冷淡。

此外，小一入學申請去年起全面電子化，本年度小一自行分配階段已於上周四（19日）起率先接受網上申請，今日起才接受交紙本表格。

余佩琴指，以往家長較心急，「第一日就涌晒嚟」，現在就「攤勻啲」。她透露，自從去年起，該校排隊交表的人龍已較以往短，家長傾向於網上遞交申請，其學校今日實體收表量，則與去年首日相約。

不過，余佩琴提醒，網上申請不時出現資料不齊全或有錯漏，校方需聯絡家長更正資料，一來一回較花時間；如親身交表，可即時告訴家長補交資料。

余佩琴亦透露，其學校暫未收到人才計劃受養人的小一入學申請，指去年的內地生多數是插班生。她強調，校方對本地生及內地生一視同仁，錄取與否視乎學生的表現；如內地生來叩門，校方亦可以普通話與學生進行面試。

另外，位於黃大仙43校網的「Happy School」浸信會天虹小學，將於下學年遷入34校網的啟德發展區。校長馮耀章透露，今日實體收表量多於去年首日，至於電子收表量截至目前已是去年電子表格總數的雙倍，相信是家長習慣以電子平台申請2,500元學生津貼後，帶來電子交表的新趨勢。他估計今年全港小一收表會按年微跌，但其學校新校舍有助收生，最終收表量總數料多於去年。

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