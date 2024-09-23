  • 27°C
香港時間：2024924日 (二) 11:51
靚太生活雜誌

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:同行實踐

熱門關鍵字 : 親子模仿大賽 名校專區 超市大搜查 藥物百科 北上攻略 職業特工體驗 高才通 會員有獎 Executive Mommy
hket

話題
健康
親子
新聞
TOPick TV
Band 1學堂
醫‧健
香港人才通
中小學校一覽

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

小一自行分配學位｜喇沙小學首日實體收表罕有未見人龍　地區名小校長解構原因

社會

發布時間： 18 小時前

最後更新： 45 分鐘前

分享：

分享：

熱門 親子模仿大賽 名校專區 超市大搜查 藥物百科 北上攻略 職業特工體驗 高才通 會員有獎 Executive Mommy

油蔴地天主教小學校長余佩琴解構今年小一自行分配學位首日收表情況。

小一自行分配學位階段今日（23日）開始接受實體交表，惟今晨九龍塘傳統名校喇沙小學門外，罕有不見排隊交表人龍，9時開始收表後計首兩小時只有約20人交表。

有地區名校校長解構，情況與學生人口減少，以及報名電子化有關，並提醒家長電子交表易有「甩漏」。

油蔴地天主教小學校長余佩琴分析，近年小一開班情況緊張，交表人龍減退，相信與整體學童人口下降有關，稱「連喇沙都無人龍」，即反映整體情況比較冷淡。

此外，小一入學申請去年起全面電子化，本年度小一自行分配階段已於上周四（19日）起率先接受網上申請，今日起才接受交紙本表格。

余佩琴指，以往家長較心急，「第一日就涌晒嚟」，現在就「攤勻啲」。她透露，自從去年起，該校排隊交表的人龍已較以往短，家長傾向於網上遞交申請，其學校今日實體收表量，則與去年首日相約。

不過，余佩琴提醒，網上申請不時出現資料不齊全或有錯漏，校方需聯絡家長更正資料，一來一回較花時間；如親身交表，可即時告訴家長補交資料。

余佩琴亦透露，其學校暫未收到人才計劃受養人的小一入學申請，指去年的內地生多數是插班生。她強調，校方對本地生及內地生一視同仁，錄取與否視乎學生的表現；如內地生來叩門，校方亦可以普通話與學生進行面試。

另外，位於黃大仙43校網的「Happy School」浸信會天虹小學，將於下學年遷入34校網的啟德發展區。校長馮耀章透露，今日實體收表量多於去年首日，至於電子收表量截至目前已是去年電子表格總數的雙倍，相信是家長習慣以電子平台申請2,500元學生津貼後，帶來電子交表的新趨勢。他估計今年全港小一收表會按年微跌，但其學校新校舍有助收生，最終收表量總數料多於去年。

最新影片推介：

童學園
校長專訪｜金巴倫英文幼稚園孕育各界精英　採蒙特梭利教中英數培養自信新一代

下載HKET App，追蹤TOPick WhatsApp頻道，睇全方位資訊：

【中下學試題免費下載】  【名校專區升學攻略】

【食物安全超市大搜查】  【職場智慧求生術】

相關文章

小一派位｜明年小一入學申請9.19起接受電子申請　紙本表格及小學概覽9.2派發
16:18 2024/08/29
小一派位｜明年小一入學申請9.19起接受電子申請　紙本表格及小學概覽9.2派發
小學概覽｜新學年64間官津校共減68班小一　學界料「高才」子女令縮班潮稍緩
19:17 2024/09/02
小學概覽｜新學年64間官津校共減68班小一　學界料「高才」子女令縮班潮稍緩
內地專才｜聖保羅男女小一簡介會吸逾千人　優才家長：冀像何詩蓓文武雙全
23:09 2024/09/10
內地專才｜聖保羅男女小一簡介會吸逾千人　優才家長：冀像何詩蓓文武雙全
小一入學｜聖保羅男女附小校長透露收生重視3項特質　籲提防假冒入學短訊
23:19 2024/09/10
小一入學｜聖保羅男女附小校長透露收生重視3項特質　籲提防假冒入學短訊
小一自行分配學位｜「高才通」家長九龍塘落腳首選喇沙小學　港人憂競爭大
15:08 2024/09/23
小一自行分配學位｜「高才通」家長九龍塘落腳首選喇沙小學　港人憂競爭大

你可能感興趣

小一派位｜明年小一入學申請9.19起接受電子申請　紙本表格及小學概覽9.2派發
16:18 2024/08/29
小一派位｜明年小一入學申請9.19起接受電子申請　紙本表格及小學概覽9.2派發
小學概覽｜新學年64間官津校共減68班小一　學界料「高才」子女令縮班潮稍緩
19:17 2024/09/02
小學概覽｜新學年64間官津校共減68班小一　學界料「高才」子女令縮班潮稍緩
內地專才｜聖保羅男女小一簡介會吸逾千人　優才家長：冀像何詩蓓文武雙全
23:09 2024/09/10
內地專才｜聖保羅男女小一簡介會吸逾千人　優才家長：冀像何詩蓓文武雙全
中小學教育 喇沙小學 油蔴地天主教小學

香港經濟日報 App

免費即時新聞

立即掃描

搶先下載

最高瀏覽

巴士大媽車廂高談闊論聲浪騷擾其他乘客　車長廣播打出12個字完美K.O
巴士大媽車廂高談闊論聲浪騷擾其他乘客　車長廣播打出12個字完美K.O
黑色素瘤｜女子腳甲現0.3cm黑線　揭患皮膚癌王「黑色素瘤」　留意3大表徵恐屬癌變風險
黑色素瘤｜女子腳甲現0.3cm黑線　揭患皮膚癌王「黑色素瘤」　留意3大表徵恐屬癌變風險
國泰飛機糾紛｜內地女搭國泰椅背挨後遭港夫婦辱罵　林日曦畫圖提解決方案人人開心
國泰飛機糾紛｜內地女搭國泰椅背挨後遭港夫婦辱罵　林日曦畫圖提解決方案人人開心
學霸仔女︱過度活躍症細仔英國大學法律系畢業　單親媽龔慈恩3大育兒法教出兩學霸
學霸仔女︱過度活躍症細仔英國大學法律系畢業　單親媽龔慈恩3大育兒法教出兩學霸
國泰調椅背風波｜藝人艾威曾機上椅背靠後被騷擾　分享如何以柔制剛化解爭執
國泰調椅背風波｜藝人艾威曾機上椅背靠後被騷擾　分享如何以柔制剛化解爭執