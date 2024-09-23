小一自行分配學位｜喇沙小學首日實體收表罕有未見人龍 地區名小校長解構原因
發布時間： 18 小時前
最後更新： 45 分鐘前
小一自行分配學位階段今日（23日）開始接受實體交表，惟今晨九龍塘傳統名校喇沙小學門外，罕有不見排隊交表人龍，9時開始收表後計首兩小時只有約20人交表。
有地區名校校長解構，情況與學生人口減少，以及報名電子化有關，並提醒家長電子交表易有「甩漏」。
油蔴地天主教小學校長余佩琴分析，近年小一開班情況緊張，交表人龍減退，相信與整體學童人口下降有關，稱「連喇沙都無人龍」，即反映整體情況比較冷淡。
此外，小一入學申請去年起全面電子化，本年度小一自行分配階段已於上周四（19日）起率先接受網上申請，今日起才接受交紙本表格。
余佩琴指，以往家長較心急，「第一日就涌晒嚟」，現在就「攤勻啲」。她透露，自從去年起，該校排隊交表的人龍已較以往短，家長傾向於網上遞交申請，其學校今日實體收表量，則與去年首日相約。
不過，余佩琴提醒，網上申請不時出現資料不齊全或有錯漏，校方需聯絡家長更正資料，一來一回較花時間；如親身交表，可即時告訴家長補交資料。
余佩琴亦透露，其學校暫未收到人才計劃受養人的小一入學申請，指去年的內地生多數是插班生。她強調，校方對本地生及內地生一視同仁，錄取與否視乎學生的表現；如內地生來叩門，校方亦可以普通話與學生進行面試。
另外，位於黃大仙43校網的「Happy School」浸信會天虹小學，將於下學年遷入34校網的啟德發展區。校長馮耀章透露，今日實體收表量多於去年首日，至於電子收表量截至目前已是去年電子表格總數的雙倍，相信是家長習慣以電子平台申請2,500元學生津貼後，帶來電子交表的新趨勢。他估計今年全港小一收表會按年微跌，但其學校新校舍有助收生，最終收表量總數料多於去年。
最新影片推介：
下載HKET App，追蹤TOPick WhatsApp頻道，睇全方位資訊：