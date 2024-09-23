小一自行分配學位｜首日接受實體申請名校門外未見人龍 地區名小校長解構原因
社會
發布時間： 1 小時前
最後更新： 18 分鐘前
小一自行分配學位階段首日接受實體申請，今早（23日）喇沙小學門外罕有不見排隊交表人龍，首兩小時約20人交表。有地區名校校長解構，情況與報名電子化及學生人口減少有關，另提醒家長電子交表易有「甩漏」，實體交表更方便學校。
油蔴地天主教小學校長余佩琴指，自從去年小一入學申請全面電子化，人龍已較以往短，家長傾向於網上遞交申請。她又指，近年開班情況緊張，未見人龍相信與整體學童人口下降有關，稱「連喇沙都冇人龍」，即整體情況比較冷淡；又透露今日與去年首日收到的申請數目相約。
余佩琴指，以往家長較心急，「第一日就涌晒嚟」，現在就「攤勻啲」。她續指，遞交紙本或電子申請都一樣，但網上申請不時出現資料不齊全或有錯漏的情況，職員需聯絡家長更正，一來一回較花時間；如親身交表，可即時告訴家長，更方便學校工作。
至於近年有人才計劃的受養人入讀本港學校，余佩琴透露，暫時未收到有關申請，去年的內地生較多以插班生身份入讀該校。她又強調，校方對本地生及內地生一視同仁，錄取與否視乎學生的表現；如內地生來叩門，校方亦可以普通話與學生進行面試。
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