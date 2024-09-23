小一自行分配學位｜首日接受實體申請名校門外未見人龍　地區名小校長解構原因

▲ 油蔴地天主教小學校長余佩琴解構今年小一自行分配學位首日收表情況。

小一自行分配學位階段首日接受實體申請，今早（23日）喇沙小學門外罕有不見排隊交表人龍，首兩小時約20人交表。有地區名校校長解構，情況與報名電子化及學生人口減少有關，另提醒家長電子交表易有「甩漏」，實體交表更方便學校。

油蔴地天主教小學校長余佩琴指，自從去年小一入學申請全面電子化，人龍已較以往短，家長傾向於網上遞交申請。她又指，近年開班情況緊張，未見人龍相信與整體學童人口下降有關，稱「連喇沙都冇人龍」，即整體情況比較冷淡；又透露今日與去年首日收到的申請數目相約。

余佩琴指，以往家長較心急，「第一日就涌晒嚟」，現在就「攤勻啲」。她續指，遞交紙本或電子申請都一樣，但網上申請不時出現資料不齊全或有錯漏的情況，職員需聯絡家長更正，一來一回較花時間；如親身交表，可即時告訴家長，更方便學校工作。

至於近年有人才計劃的受養人入讀本港學校，余佩琴透露，暫時未收到有關申請，去年的內地生較多以插班生身份入讀該校。她又強調，校方對本地生及內地生一視同仁，錄取與否視乎學生的表現；如內地生來叩門，校方亦可以普通話與學生進行面試。

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