十一國慶優惠｜10.1國慶優惠懶人包　睇戲半價/免費搭車/免費入博物館/逾3000間食肆優惠

▲ 10月1日，全港十一國慶優惠，即睇詳情！

【十月一日優惠/十一國慶優惠/十月一睇戲】10月1日為中華人民共和國成立75周年，全港將舉辦逾400多項活動慶祝國慶，TOPick為大家整合了10個十一慶祝活動，包括當價睇戲、免費搭不同交通工具、博物館免費參觀等，即睇詳情！

十一國慶優惠｜1. 港鐵75折乘車優惠

使用八達通乘搭港鐵、輕鐵及行走新界西北路綫的港鐵巴士，均可享有75折優惠，而該優惠包括東鐵綫來往羅湖及落馬洲站的過境車程。

▲ 十一國慶優惠｜市民乘搭港鐵享75折優惠。（iStock圖片）

十一國慶優惠｜2. 小童免費搭巴士

10月1日當天，小童可免費乘搭九巴、龍運巴士、城巴、新大嶼山巴士的大部分日間巴士路線。

十一國慶優惠｜3. 免費搭電車

於國慶當日，市民可免費乘搭電車，所有路線皆為免費。

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十一國慶優惠｜4. 免費搭天星小輪

在9月30日至10月2日期間，市民可免費乘搭天星小輪來往中環至尖沙咀、灣仔至尖沙咀。

十一國慶優惠｜5. 睇戲半價

去年國慶，戲院曾推出睇戲半價優惠，今年香港戲院商會再次舉行「10.1半價睇好戲優惠」，所有票種於當日劃一半價。市民可於9月25日中午12時起到戲院售票處或網上購票。

十一國慶優惠｜6. 博物館展覽免費開放

康文署管理的15間博物館將於10月1日免費開放予公眾參觀，包括香港藝術館、香港文化博物館、香港歷史博物館、香港科學館、香港太空館、香港抗戰及海防博物館、孫中山紀念館、茶具文物館、香港鐵路博物館、葛量洪號滅火輪展覽館、羅屋民俗館、李鄭屋漢墓博物館、三棟屋博物館、上窰民俗文物館及香港電影資料館。

香港博物館2024｜香港18大親子博物館合集 免費參觀探索科學+歷史+藝術【附開放時間及地址】

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十一國慶優惠｜7. 免費使用24項康文署設施

市民可於10月1日以個人身分免費使用康文署轄下逾24項收費康樂設施，包括室內康樂設施、戶外康樂設施、公眾游泳池、水上活動中心艇隻。該優惠活動需透過抽籤申請，結果於9月23日公布。

免費開放的康樂設施如下：

室內康樂設施 羽毛球場、網球場、籃球場、投球場、排球場、壁球場、乒乓球枱、美式桌球枱、英式桌球枱、運動攀登牆、草地滾球場、高爾夫球設施、健身室*、活動室和舞蹈室 戶外康樂設施 網球場、網球練習場、草地滾球場、棒球練習場、運動攀登牆、射箭場*和高爾夫球設施

（不包括營地設施、運動場、人造草地球場和天然草地球場） 公眾游泳池 （不包括只供團體作訓練的灣仔游泳池；因年度維修而暫停開放的游泳池：港島東游泳池、何文田游泳池、青衣西南游泳池、東昌街游泳池及屏山天水圍游泳池；及因改建工程而暫停開放的九龍仔游泳池） 水上活動中心艇隻 (創興水上活動中心的康樂獨木舟、水上單車、舢舨和彩艇只供營友免費使用)

十一國慶優惠｜8. 香港濕地公園免費開放

香港濕地公園於10月1日國慶當天免費開放，訪客當日毋須預約或購票，可直接經訪客中心進入濕地公園參觀。

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十一國慶優惠｜9. 逾3千間食肆餐飲優惠

10月1日當日全港多間商場、百貨公司、以及西九文化區、香港海洋公園、昂坪360、山頂纜車等會推出相應優惠，其中有多達3,000間食肆及最少10,000個公眾街市小販提供75折優惠。

十一國慶優惠｜10. 本地魚菜直送75折

10月1日至10月7日期間，在「本地魚菜直送」實體店、網店或手機應用程或購買指定產品也可享有75折。

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