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兒童健康丨小朋友口腔現1症狀慎防是腸病毒　醫生分享8大腸病毒Q&A

兒童健康

撰文： 王明芳

發布時間： 1 小時前

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【兒童健康／腸病毒／手足口病／紅疹／發燒／口腔潰瘍／嗜睡／抽搐】家長注意！手足口病是一種常見於兒童的疾病，通常由腸病毒引起。有醫生便分享家中有2小兒亦不幸中招，提醒家長除了要留意小朋友口中是否有「冒出小小紅點」外，還要留意4大重症先兆。

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台灣耳鼻喉科醫生陳世璽近日在Facebook發文，指他家中的5歲兒子一周前開始發燒，除了發燒之外，其實沒有其他症狀。不過當他叫仔仔張開口一看時，竟發現他的口中出現「小小的紅點」，當下內心就覺得不太妙，最終確診腸病毒，怎料還未痊癒，家中3歲弟弟亦遭傳染，兄弟2人因此放了一周病假。

腸病毒的8大Q&A

陳世璽表示腸病毒來襲家中小孩絕不能掉以輕心，因此他整理了有關腸病毒的8大Q&A:

問題1 :我的小孩得到腸病毒？ 為何沒嘔及肚瀉?

腸病毒(enterovirus)指的是一群病毒的集合，因為有個「腸」字，常常讓人誤以為這些病毒造成的症狀是腸胃炎。腸病毒的「腸」指的是這類病毒會經由腸道進到身體裡面，之後再跑到全身產生症狀。

腸病毒最常見的表現有兩種，一個是造成嘴巴多處潰瘍的「疱疹性咽峽炎」；另一個是造成手、腳、口腔出現水泡的「手足口病」。小朋友在得到腸病毒時，常常會合併發燒。

問題2 :腸病毒如何傳染？

腸病毒的傳染途徑大多是與病人分泌物的接觸，主要經由腸胃道（糞—口、水或食物污染），也可經由呼吸道（飛沫、咳嗽或打噴嚏）傳染，接觸病患皮膚上的水泡及分泌物也會傳染。

問題3 :口腔潰瘍孩代表小孩確診腸病毒？

口腔潰瘍如果只有一個，而且不是出現在軟顎上，可以先不用太過緊張。腸病毒的潰瘍常常是多發的出現在口腔後方的軟顎（口咽部）上，也很常合併發燒。

問題4 :讓孩子隨身攜帶酒精乾洗手，可以阻絕腸病毒嗎？

酒精殺不死腸病毒，要提醒小朋友，手一定不要放到口中，吃東西前要用肥皂濕洗手。

環境的部分，可以用500ppm濃度的稀釋漂白水針對重點部位:門把、玩具、童書、桌椅等做消毒；如果是得到腸病毒孩子的體液或糞便可能碰到的地方，要使用1000ppm濃度的稀釋漂白水來消毒。

問題5 :距離孩子發病已經7天了，是不是就不會傳染？

在腸病毒發病的7天內，是傳染最強的時候，因此感染到腸病毒建議在家裡休養一周。但是感染後，腸病毒會在呼吸道中存在1至3週，糞便中甚至8至12週，因此還是要提醒感染過的孩子回去上學要戴口罩、勤洗手，尤其是上完廁所後一定要把手洗乾淨，才不會傳染給其他小朋友。

問題6 :孩子得到腸病毒，該怎麼辦？

腸病毒的潛伏期約2至3天，療程約7至10天，目前沒有特效藥可以縮短療程，治療上以症狀治療為主。醫師會開立消炎止痛藥、退燒藥。照顧上面要注意孩子有無脫水現象，或是腸病毒重症的先兆。當孩子東西幾乎都吃不下，皮膚乾燥、尿尿次數變少或顏色很深、沒發燒但心搏過速、哭鬧時沒有眼淚，很可能就是脫水了，需要住院給予點滴治療。

問題7 :口腔潰瘍時，要給孩子吃什麼比較適合？

一般比較偏軟的、液體的、冰涼的食物會比較適合，如: 布丁、豆腐花、乳酪、果汁、牛奶，如果不會咳嗽，也可以吃牛奶口味的雪糕。如果孩子喜歡吃鹹的，粥、、羹湯、茶碗蒸等，放涼之後再吃，也是不錯的選擇。

問題8 :腸病毒重症好可怕，該注意些什麼？

腸病毒侵犯腦部與心臟會引起腦炎、腦膜炎、心肌炎等嚴重的併發症，進而造成休克死亡。當三歲以下的孩子得到「手足口病」，有較高的機率得到腸病毒重症，要特別注意。

陳世璽提醒腸病毒重症有四大先兆，當爸爸媽媽在照顧腸病毒的孩子時，要注意有無這些先兆，有的話，建議要趕快帶孩子到醫院就診了。

  • 嗜睡
  • 肌躍型抽搐
  • 持續嘔吐
  • 呼吸急促或心跳加快

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