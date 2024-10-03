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護腦健康丨醫生警告10大超傷腦行為　1飲食習慣持續數周大腦變漿糊

保健美顏

撰文： 郭子豐

發布時間： 1 小時前

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【飲食攻略／飲食習慣／傷腦／護腦／高糖／高油脂／胰島素／糖尿病／肥胖】眾所周知，不健康的飲食習慣會影響身體健康，但也會令大腦造成物理性傷害！台灣重症科醫生黃軒在其Facebook專頁指出，過往有研究發現，當一個人維持著高糖高油脂的飲食習慣，只需持續數周就會對大腦造成傷害，破壞大腦神經形成一片「漿糊」，從而增加患上糖尿病、肥胖的風險。

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飲食攻略︱高糖高油脂飲食會破壞大腦

黃軒醫生引述一份刊登在科學期刊《Nature》的研究報告，該研究團隊對多隻實驗老鼠餵食高糖、高脂肪的食物達12周，探討如此不健康的飲食模式對胰島素阻抗的影響，結果發現這種飲食模式會導致實驗老鼠的大腦受損，引發胰島素阻抗。

研究團隊發現，實驗老鼠在接受不健康飲食模式的數星期內，大腦神經元出現發炎狀態，導致腦神經的細胞外基質（ECM）重塑變得更厚和黏稠，出現漿糊化現象；同時亦發現，牠們體型和體重在數星期間急速上升，逐漸破壞大腦神經，令大腦神經退化成一片「漿糊」，引發胰島素阻抗。研究人員推斷，如此後果亦會在人類大腦發生，增加糖尿病和肥胖風險。

黃軒醫生解釋，這些「漿糊」阻礙了胰島素進行大腦的下視丘神經元，令大腦無法發出訊號讓體內磷酸化物質發揮作用，造成血糖堆積，發生胰島素阻抗。

飲食攻略︱大腦受破壞恐無法逆轉

研究團隊其後再為實驗老鼠注射氟胺（Fluorosamine），是一種能消除黏膠質的酶分子。氟胺能有效抑制「漿糊」的形成，而實驗結果亦顯示，實驗老鼠大腦內因「漿糊」造成的堵塞得以消除，恢復增加大腦飢餓神經元對胰島素的攝取，並降低血糖控制，達到體重減輕、能量消耗增加的效果。研究團隊期望，未來能利用氟胺作治療胰島素阻抗的手段，而非現階段的降血糖藥物治療；然而持續的觀察發現，即使大腦內的「漿糊」得以消除，但仍無法降低胰島素阻抗，故糖尿病風險仍然會逐步增加，並誘發其他併發症。

不過現代人的飲食習慣總免不了接觸到高糖、高油脂的食物，黃軒醫生就表示，其實只要不是長期維持這種不健康的飲食模式也不必太過擔心，但要真正保護大腦、避免漿糊化，就必須保持健康飲食習慣，亦能降低罹患各種慢性病的風險。

同場加映：

護腦健康丨醫生揭10大日常行為超傷腦　這個習慣1晚可令大腦老2年

10大傷腦日常行為

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