高官外訪｜陳茂波：歡迎西班牙創科機構在港舉辦亞洲版South Summit　會指示部門積極跟進

▲ 陳茂波（右七）率領本港科技初創代表團到訪西班牙創科機構Spain Startup，與其主席Maria Benjumea（左六）和其合作伙伴西班牙IE大學的代表合照。(政府新聞處圖片)

財政司司長陳茂波昨日（馬德里時間九月二十二日）抵達西班牙馬德里，展開訪問行程。陳茂波率領本港科技初創代表團，到訪西班牙創科機構Spain Startup，與其主席Maria Benjumea以及其合作伙伴西班牙IE大學的代表會面。

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Spain Startup正積極考慮籌辦舉辦亞洲版的South Summit。陳茂波指，歡迎Spain Startup到香港舉辦，以吸引內地，尤其粵港澳大灣區，以及亞洲地區的初創和投資者前來參加，並會指示有關部門積極作後續跟進。

Spain Startup是著名創科創業活動South Summit的主辦機構，該活動自2012年啓動，匯聚了全球各地的初創企業及創科人才、投資者和企業家，通過多元化的項目，包括初創比賽、交流會及工作坊，為初創企業提供建立全球網絡、學習交流及配對投資者的機會。South Summit活動目前已拓展至巴西。



聯同創科界代表團訪歐的還包括香港科技園公司行政總裁黃克強及數碼港首席公眾使命官陳思源。陳茂波將於當地時間今日（馬德里時間九月二十三日）繼續在馬德里的訪問行程。

林定國與文萊最高法院首席大法官 討論推動兩地爭議避免及解決事宜的發展

另外，律政司司長林定國今日（23日）在文萊展開訪問東盟三國的行程。林定國昨日抵達文萊斯里巴加灣市，今日先與文萊最高法院首席大法官張惠安共進午餐。雙方並按律政司與文萊最高法院去年簽署的合作備忘錄，就推動兩地爭議避免及解決事宜的發展進一步加強合作交換意見。



下午，林定國與文萊總檢察長諾哈希瑪進行會議，討論雙方共同關心的議題。接着，林定國與文萊律師會會長Nur 'Azizah Ahmad會面，探討合作機會，促進兩地法律業界的協作和其他交流活動。他們隨後與文萊仲裁中心主席Radin Safiee bin Radin Mas Basiuni舉行會議，加深了解當地提供的爭議解決服務，以及討論雙方未來合作機會。傍晚，林定國將與中國駐文萊達魯薩蘭國特命全權大使肖建國共進晚餐，並向他介紹香港在法律方面的最新發展。



訪問文萊期間，林定國參觀了文萊皇家王權博物館，加深了解文萊的歷史與發展，以及文萊最新的博物館蘇丹哈吉．哈桑納爾．博爾基亞伊斯蘭博物館，進一步認識源遠流長的伊斯蘭文化和古蹟。他亦會到訪奧馬爾．阿里．賽義夫丁蘇丹清真寺。林定國明日（24日）將轉赴越南胡志明市，繼續東盟訪問行程。

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