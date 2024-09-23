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國泰調椅背風波｜藝人艾威曾機上椅背靠後被騷擾　分享如何以柔制剛化解爭執

社會

發布時間： 51 分鐘前

最後更新： 48 分鐘前

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藝人艾威分享在機上因椅背調整問題引爭執的經歷。

【國泰航空 / 飛機椅背挨後 / 調椅背 / 飛機座椅 / 艾威】日前，一名小紅書帳戶名為「金玥霖」的內地女生發文指，乘搭國泰航空航班時，因調整椅背挨後遭後排一對港人夫婦辱罵及滋擾，被二人頻繁踢椅子、用腳踢向其手臂等。

期間有其他乘客亦影到後座的兩個乘客用腳踢向事主的座位，有其他乘客看到事發經過，亦都發聲為事主抱不平。女事主之後獲空中服務員安排調往特選經濟艙座位。

國泰航空在周六（9月21日）發出聲明指，事年發生在上周二由香港飛往倫敦的CX253航班，指期間機組人員已多次調解和勸阻，但兩名香港乘客並未停止滋擾行為。其後機艙服務經理對二人進行了勸誡，並給予兩次嚴重口頭警告，根據相關「乘客及行李的一般條款」規定，今後禁止兩位涉事乘客乘搭國泰集團的航班。國泰又指，對有關乘客不愉快體驗深感抱歉。

國泰航空｜內地女拒調整椅背遭踢凳、罵「大陸妹」　國泰禁涉事港夫婦搭旗下航班

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事件引發網民熱烈討論，當中包括坐飛機時把坐椅挨後，是否一件不友善行為。其實未有此事件前，此一直是「世紀大辯論」，不同人各有不同意見。

而藝人艾威在今日（9月23日）亦在個人社交平台分享他的一次坐長途機往美國的個人經歷，寫道：

飛機椅背可否靠後，一個本來無用爭議嘅常識，竟然變成一個極具爭議性嘅問題，小弟實在忍唔住都要發表一兩句，因為小弟相信，呢個問題，會喺大家對實況未完全了解下，繼續不斷重複發生。亦希望呢一兩句說話，最後可以有緣傳到他日有緣坐我後面的朋友看到。
首先講講一次小弟的經驗。年初時飛往美國，坐的是經濟艙，起飛不久後，很自然便把椅背靠後，後面的女士手腳並用來反對我這做法，心知不妙，接下來的十多小時可能要在痛苦中渡過，幸好結果我以柔制剛，用温柔解決了粗暴，我先把椅背拉直，站出通道，很禮貌地請該位女士也站出來，然後請她看看我座位的情況，她看到我的前排也是把椅背靠後，而我把自己的椅背拉直後，我的空間變得很小，當她了解到這情況後，也就乖乖地回到座位，再沒擾攘。

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然後，他再逐點表示自己意見：

一：椅背靠後，也涉及骨排效應，先是第一排的乘客把椅背靠後，後面的也是同樣做法，其實調整後，大家所佔空間仍然保持均等。
二：有人認為把椅背靠後是不為他人設想，其實剛好相反，他們是忽略了前排的人，也遭受同等待遇。
三：飛行時間不短，能斜斜躺下，總比直直的坐躺得舒適，甚至可以入睡，這是飛機坐椅特別為乘客設想的設計。
四：每一位乘客都絕對有權把椅背靠後，不過靠後時，如果可以的話，禮貌地先通知一下，然後慢慢靠後。
五：飛機上滋擾他人屬嚴重罪行，但要明白何為滋擾，絕對不是把椅背靠後的人。（這點航空公司其實也有責任提醒乘客）

最後，艾威語重心長指：

能同坐同一航班，也算緣份，大家在同一時間一齊把生命交給飛機師，也算一起出生入死，出外旅遊，為求開心啫。

藝人艾威在個人社交平台上載一張飛機上照片，討論機上椅背挨後的問題。

國泰航空｜內地女拒調整椅背遭踢凳、罵「大陸妹」　國泰禁涉事港夫婦搭旗下航班

國泰飛機糾紛｜內地女搭國泰椅背挨後遭港夫婦辱罵　林日曦畫圖提解決方案人人開心

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