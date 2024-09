律師媽媽｜朱千雪抱仔在家工作「成就解鎖」　靠2招時間管理法兼顧事業與湊B

▲ 新手媽咪朱千雪已經復工啦!

【新手媽媽/朱千雪/大律師/香港小姐】港姐朱千雪(Tracy)今年5月「升呢」人母,為丈夫吳昆倫(Justin)誕下麟兒,身為大律師兼藝人的朱千雪已重回工作崗位,今日(9月23日)這位靚媽於社交網分享抱B在家工作的照片。

新手媽媽|朱千雪身兼工作湊B「成就解鎖」

身穿家居服的朱千雪以揹帶孭住囝囝,一邊在書枱前專注工作,整個畫面超溫馨,當中她以英文寫道:「When I said I was going to be a working mom, I did not think I would need to be working and mom-ing at the exact same time ,New level of multitasking unlocked 」

其大意是指當決定成為在職媽咪時,她沒想過要同時兼顧工作和湊仔,現在的她終於「成就解鎖」,擁有同時處理多項任務的新技能。

不少網民留言大讚朱千雪厲害:「Mums are superheroes.」、「Super mum」

香港小姐丨朱千雪為產後復出拍廣告努力減磅 靚媽瘦身不瘦胸騷行山照

香港小姐丨朱千雪兩個半月激減25磅 靠普拉提+湯水調理身體成功修身

新手媽媽朱千雪|時間管理大師親力親為湊仔

朱千雪接受TOPick訪問稱除了上庭和開會外,她會選擇WFH處理文書工作,幸而囝囝很配合:「在家時我會盡量自己湊仔,讓傭人可以做回家務,囝囝已經4個月大,我覺得他幾乖巧,主要是食、玩和睡覺。所以我邊孭著他邊工作時,他不會阻礙到我,或許我將他放在BB椅上,囝囝就望著我開工。」

能夠兼顧家庭和事業,只因朱千雪是一個時間管理大師:

時間要分配得好一點,譬如今日一整天只是工作,或者將會議、拍攝工作或上庭安排同一天內完成,其餘時間就可騰空照顧囝囝。

▲ 朱千雪跟老公Justin相當恩愛。(取自instagram)

新手媽媽朱千雪|制定每天工作行程

另外,朱千雪每日均寫下To-Do list ,避免工作堆積如山:「譬如寫下當天要完成的10項事情,我就專注做好它,每一個時段我都訂好晒,無論多晚都要處理好它。」

原來這時間管理方法是朱千雪讀大學時培養出來:「因為大學時期我做過deadline fighter,發現令自己好大壓力,自此學習編訂好時間表,盡量避免拖延工作。」

此外,由於要工作的關係,餵哺母乳的朱千雪未能「埋身餵」,只好預先揼定母乳,惟她不會給予自己太大壓力:「順其自然啦,始終返工相對難控制時間,或許添加一點奶粉。」

