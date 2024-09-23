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律師媽媽｜朱千雪抱仔在家工作「成就解鎖」　靠2招時間管理法兼顧事業與湊B

新手爸媽

撰文： 游艾維

發布時間： 2 小時前

最後更新： 1 小時前

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新手媽咪朱千雪已經復工啦！

【新手媽媽/朱千雪/大律師/香港小姐】港姐朱千雪（Tracy）今年5月「升呢」人母，為丈夫吳昆倫（Justin）誕下麟兒，身為大律師兼藝人的朱千雪已重回工作崗位，今日（9月23日）這位靚媽於社交網分享抱B在家工作的照片。

新手媽媽｜朱千雪身兼工作湊B「成就解鎖」

身穿家居服的朱千雪以揹帶孭住囝囝，一邊在書枱前專注工作，整個畫面超溫馨，當中她以英文寫道：「When I said I was going to be a working mom, I did not think I would need to be working and mom-ing at the exact same time ，New level of multitasking unlocked 」

其大意是指當決定成為在職媽咪時，她沒想過要同時兼顧工作和湊仔，現在的她終於「成就解鎖」，擁有同時處理多項任務的新技能。

不少網民留言大讚朱千雪厲害：「Mums are superheroes.」、「Super mum」

香港小姐丨朱千雪為產後復出拍廣告努力減磅　靚媽瘦身不瘦胸騷行山照

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香港小姐丨朱千雪兩個半月激減25磅　靠普拉提+湯水調理身體成功修身

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新手媽媽朱千雪｜時間管理大師親力親為湊仔

朱千雪接受TOPick訪問稱除了上庭和開會外，她會選擇WFH處理文書工作，幸而囝囝很配合：「在家時我會盡量自己湊仔，讓傭人可以做回家務，囝囝已經4個月大，我覺得他幾乖巧，主要是食、玩和睡覺。所以我邊孭著他邊工作時，他不會阻礙到我，或許我將他放在BB椅上，囝囝就望著我開工。」

能夠兼顧家庭和事業，只因朱千雪是一個時間管理大師：

時間要分配得好一點，譬如今日一整天只是工作，或者將會議、拍攝工作或上庭安排同一天內完成，其餘時間就可騰空照顧囝囝。

朱千雪跟老公Justin相當恩愛。（取自instagram）

新手媽媽朱千雪｜制定每天工作行程

另外，朱千雪每日均寫下To-Do list ，避免工作堆積如山：「譬如寫下當天要完成的10項事情，我就專注做好它，每一個時段我都訂好晒，無論多晚都要處理好它。」

原來這時間管理方法是朱千雪讀大學時培養出來：「因為大學時期我做過deadline fighter，發現令自己好大壓力，自此學習編訂好時間表，盡量避免拖延工作。」

此外，由於要工作的關係，餵哺母乳的朱千雪未能「埋身餵」，只好預先揼定母乳，惟她不會給予自己太大壓力：「順其自然啦，始終返工相對難控制時間，或許添加一點奶粉。」

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