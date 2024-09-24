癌症殺手｜女子小便呈1顏色確診胰臟癌　醫生揭3大症狀恐已末期：這情形活不過半年

▲ 台灣有醫生分享病例，指一名70多歲的婦人大小二便顏色出現改變，檢查後確診胰臟癌。

【大便／小便顏色／胰臟癌／癌症／腹痛／消化不良／黃疸／體重減輕】大小二便的顏色也能識別癌症？台灣有醫生分享病例，指一名70多歲的婦人平日身體強壯，惟近日大便和小便的顏色皆出現異常，經檢查後確診胰臟癌。醫生續指，胰臟癌通常有3大主要徵兆，但因為早期症狀並不明顯，如果出現這些徵兆才求醫，多數已屬末期。

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台灣整合醫學科醫生方冠傑日前在個人Facebook專頁發文分享病例，表示該名婦人平日身體相當硬朗，不過最近感到非常疲累，加上食慾不振，所以前來求醫，希望醫生可以處方一些增加食慾和讓精神好一點的藥物。不過方冠傑就發現婦人眼白泛黃，進一步詢問才知道她最近的小便顏色一直呈茶色，而糞便也出現顏色變淡。

方冠傑馬上為婦人安排腹部超聲波檢查，檢查過程中即使按壓婦人的腹部，她亦表示不會感到哪裡特別疼痛。檢查結果顯示，婦人的膽管及肝管有明顯擴大的情況，抽血數值也不理想，隨即轉介到醫院作進一步檢查，最終證實患上胰臟癌。

方冠傑指出，胰臟癌一般而言主要有以下3大常見症狀：

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癌症殺手｜出現症狀求醫恐為末期

除此之外，胰臟癌的其他症狀亦包括噁心、厭食、鬱悶、消化不良和嘔吐等，如果腫瘤細胞持續長大，便有可能造成壓迫，繼而引起上腹痛、背痛、黃疸、體重減輕和消化不良等症狀。如果腫瘤位於胰頭，癌細胞則有可能侵犯到膽管，導致膽汁無法暢流到十二指腸、與消化得食物混合，造成大便顏色灰白；而這時病患亦會出現皮膚泛黃、眼角膜變黃、尿液呈現深茶色或皮膚發癢的情況，嚴重者甚至會有發燒或畏寒等症狀。

方冠傑補充，由於胰臟癌的早期症狀表現並不明顯，因此許多患者出現3大症狀求醫時往往已是末期，尤其如果出現黃疸，平均存活期都不超過半年。

癌症殺手｜胰臟癌8大高危人士

至於哪些人罹患胰臟癌的風險較高？方冠傑就指以下8類人士皆為高風險族群，建議定期進行胰臟癌篩查。

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