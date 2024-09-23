  • 26°C
香港時間：2024923日 (一) 19:07
靚太生活雜誌

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:同行實踐

熱門關鍵字 : 親子模仿大賽 名校專區 超市大搜查 藥物百科 企業強人 北上攻略 職業特工體驗 高才通 會員有獎 Executive Mommy
hket

話題
健康
親子
新聞
TOPick TV
Band 1學堂
醫‧健
香港人才通
中小學校一覽

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

荃灣海濱｜荃灣區渠管污染量減逾8成　7成半市民認同氣味有改善

社會

發布時間： 55 分鐘前

分享：

分享：

熱門 親子模仿大賽 名校專區 超市大搜查 藥物百科 企業強人 北上攻略 職業特工體驗 高才通 會員有獎 Executive Mommy

（環境及生態局Facebook圖片）

政府在2022年《施政報告》訂下目標，在2024年年底前，將荃灣及其他重點地區的排水口污染量減少一半。環境及生態局副局長黃淑嫻、環保署署長徐浩光、荃灣民政事務專員區家盛上周四（19日）聯同立法會議員陳恒鑌，及多位荃灣區議員到荃灣海濱實地視察，了解改善情況。

黃淑嫻指，荃灣區渠管錯駁的修復進度十分理想，現時污染量已減少超過8成，超額完成《施政報告》訂下的目標。
徐浩光則表示，今年內可以完成處理餘下的渠管錯駁個案，進一步改善海濱氣味的問題。

環保署在荃灣體育館設置了監測儀器，持續監測荃灣海濱的氣味情況，數據顯示硫化氫濃度比2022年下降了8成。環保署上月在荃灣海傍訪問市民，了解他們對氣味改善情況的看法，結果有7成半受訪市民同意海濱氣味已經有所改善。

局方引述議員指，他們視察後對荃灣海濱氣味改善的進度表示滿意，認同氣味比以往明顯減少。黃淑嫻表示，政府各部門會繼續協作，改善荃灣海濱成為清新怡人的環境，助力將荃灣海濱打造成親水文化的新地標。

下載HKET App，追蹤TOPick WhatsApp頻道，睇全方位資訊：

【中下學試題免費下載】  【名校專區升學攻略】

【食物安全超市大搜查】  【職場智慧求生術】

相關文章

打風│環保署：稍後空氣質素健康指數風險級別或達嚴重水平　料熱帶氣旋摩羯逐漸靠近後會改善
17:19 2024/09/03
打風│環保署：稍後空氣質素健康指數風險級別或達嚴重水平　料熱帶氣旋摩羯逐漸靠近後會改善
環保回收｜環境局指將研究引入實體卡登記制度　減少濫用綠綠賞積分
21:30 2024/09/03
環保回收｜環境局指將研究引入實體卡登記制度　減少濫用綠綠賞積分
走塑｜環保署巡查發現零售及酒店業5%商戶未符合新法例要求　已發信提醒
今日 13:30
走塑｜環保署巡查發現零售及酒店業5%商戶未符合新法例要求　已發信提醒

你可能感興趣

打風│環保署：稍後空氣質素健康指數風險級別或達嚴重水平　料熱帶氣旋摩羯逐漸靠近後會改善
17:19 2024/09/03
打風│環保署：稍後空氣質素健康指數風險級別或達嚴重水平　料熱帶氣旋摩羯逐漸靠近後會改善
環保回收｜環境局指將研究引入實體卡登記制度　減少濫用綠綠賞積分
21:30 2024/09/03
環保回收｜環境局指將研究引入實體卡登記制度　減少濫用綠綠賞積分
走塑｜環保署巡查發現零售及酒店業5%商戶未符合新法例要求　已發信提醒
今日 13:30
走塑｜環保署巡查發現零售及酒店業5%商戶未符合新法例要求　已發信提醒
污染 環境及生態局 荃灣區 環保署 陳恒鑌 荃灣 施政報告 立法會

香港經濟日報 App

免費即時新聞

立即掃描

搶先下載

最高瀏覽

董之英遲報名｜校方確認由現職教師重設密碼　承諾公平處理涉事職員
董之英遲報名｜校方確認由現職教師重設密碼　承諾公平處理涉事職員
急症室最長等候時間（09月23日 時間08:05）
急症室最長等候時間（09月23日 時間08:05）
學霸仔女︱過度活躍症細仔英國大學法律系畢業　單親媽龔慈恩3大育兒法教出兩學霸
學霸仔女︱過度活躍症細仔英國大學法律系畢業　單親媽龔慈恩3大育兒法教出兩學霸
離合的藝術丨邀80歲大姑媽參演新歌MV　梁釗峰：優雅地面對離合
離合的藝術丨邀80歲大姑媽參演新歌MV　梁釗峰：優雅地面對離合
食用安全｜打開飛機餐盒　竟竄出活老鼠　航班緊急改道迫降【附北歐航空回應】
食用安全｜打開飛機餐盒　竟竄出活老鼠　航班緊急改道迫降【附北歐航空回應】