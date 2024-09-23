荃灣海濱｜荃灣區渠管污染量減逾8成　7成半市民認同氣味有改善

▲ （環境及生態局Facebook圖片）

政府在2022年《施政報告》訂下目標，在2024年年底前，將荃灣及其他重點地區的排水口污染量減少一半。環境及生態局副局長黃淑嫻、環保署署長徐浩光、荃灣民政事務專員區家盛上周四（19日）聯同立法會議員陳恒鑌，及多位荃灣區議員到荃灣海濱實地視察，了解改善情況。

黃淑嫻指，荃灣區渠管錯駁的修復進度十分理想，現時污染量已減少超過8成，超額完成《施政報告》訂下的目標。

徐浩光則表示，今年內可以完成處理餘下的渠管錯駁個案，進一步改善海濱氣味的問題。

環保署在荃灣體育館設置了監測儀器，持續監測荃灣海濱的氣味情況，數據顯示硫化氫濃度比2022年下降了8成。環保署上月在荃灣海傍訪問市民，了解他們對氣味改善情況的看法，結果有7成半受訪市民同意海濱氣味已經有所改善。

局方引述議員指，他們視察後對荃灣海濱氣味改善的進度表示滿意，認同氣味比以往明顯減少。黃淑嫻表示，政府各部門會繼續協作，改善荃灣海濱成為清新怡人的環境，助力將荃灣海濱打造成親水文化的新地標。

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