僱傭問題｜僱主先後聘菲印泰傭全借大耳窿　屢受追債困擾只有呢個國籍姐姐會還錢

▲ 一名黑仔僱主先後聘菲印泰傭全借大耳窿，屢受追債困擾。（《金宵大廈》及《開心速遞》劇照）

朋友的外傭向一間網上財務公司借錢，首兩個月按時還錢，第三個月便只還利息，後來更索性不還錢，最後「財仔」公司直接撥電吾友，要求她代外傭還債。

「欠債還錢天經地義，向你借錢的人並不是我，我的工人欠你錢不還，我建議你馬上報警拉佢。」

「師奶，你係咪玩嘢呀？信唔信我日日派人上來你屋企探你？我知你小朋友返邊間學校㗎！如果有乜嚇親跌親，係你自己攞嚟嘅……xyz@＃……」電話筒那邊傳來連串粗言穢語，話帶恐嚇。

「你們放數，收取的利息和所謂的罰款超出法定上限，是非法行為，所以你不敢報警，係咪？你不敢報警，我敢呀！你恐嚇我，威脅我屋企人安全，我會報警備案，你們一出現就馬上拉人！」

為免夜長夢多，吾友補錢辭退外傭。

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家母生前聘用外傭多年。有人曾溫馨提示我們，菲律賓傭工最醒目，但最狡猾，必須多加留意她們的工作和言行；印尼女傭性格單純，但一般不愛動腦筋，做事比較笨手笨腳；泰國女傭介乎二者之間，不算醒目但絕對不笨，工作勤快但也會粗心大意。

以上三種國籍的女傭也曾為我家服務，沒想過她們都是「大耳窿」客戶。菲姐姐最醒目，有借有還，有錢便本息一起還，沒錢便每月只還五百港元，所以永遠不會有人打電話向我們追債。

泰國姐姐明知自己無法還錢，便以家中有人忽然意外身亡，欺騙家母一點帛金後逃回泰國。

印尼姐姐以思鄉為由，一走了之。當大耳窿早晚不停撥電找我，又上我家找債仔，我除了報警，還花幾百元請律師出信到財務公司，才結束被滋擾的日子。

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