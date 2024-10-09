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澳洲升學｜應屆考生失意DSE轉赴澳洲升學　選讀醫療專科5年學費高達呢個數

升學教育

發布時間： 1 小時前

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熱門 施政報告2024 乳癌 親子模仿大賽 名校專區 超市大搜查 藥物百科 北上攻略 高才通 會員有獎 Executive Mommy

應屆考生失意DSE轉赴澳洲升學，選讀醫療專科5年學費高昂。（iStock圖片）

前陣子曾提到有意安排姨甥到海外升學，因此過去兩個月我一直在蒐集資料、參加講座，並向不同的升學顧問諮詢。最終，他選擇了澳洲，因為他喜歡那裏的天氣和環境，而且與港距離比英國、美國、加拿大等熱門國家更近。最重要的是，他在當地有小學同學作伴，可以互相照應。

回想他放榜那天，由於成績不如預期，關心他的人都感到徬徨。重讀？讀副學士？海外升學？選擇甚麼科目？雖然選擇很多，但由於事前沒有充分了解各種資訊，難免感到壓力和焦慮。而且海外升學通常需要IELTS成績達到6.5或以上，在沒有準備的情況下，我也擔心他未能達標。幸好他選擇的澳洲學校明年2月才開課，還有時間準備一切。希望各位家長們不要像我們一樣草率，要為孩子的升學做好準備。

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在蒐集資料的過程中，對澳洲的升學體系有了不少了解。由於姨甥對醫療專科感興趣，我們便專注於相關學府的資料。在一個有關醫療專科升學的講座中，約有30人參加，坐滿了講室。其中以家長為主，只有兩、三位學生聽講。父母們非常專心，每當提及各科目的招生要求等要點時，都立即拍照記錄下來。我心想：他們的專注程度比自己讀書時還要高；為了孩子的升學前途，絲毫都不敢怠慢。

澳洲有12個醫療專科，其中港人偏愛的包括醫科、獸醫、物理治療和放射性治療等。這些科目的招生要求頗高，一般需要22分或以上，學費也不菲。舉例來說，讀醫科一年學費約為7萬澳元，折合港幣約30多萬，5年的學費加起來就要花費超過150萬。而且競爭非常激烈，想被錄取也不容易。因此，家長和學生們不論是否選擇到海外升學或生活，都要做好相關的學習、財務及心理準備。

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撰文 : Miss Agnes 語言及藝術導師

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