巨聲殞落｜《星戰》黑武士經典配音員離世終年93歲　曾患嚴重口吃遇良師教朗誦改變一生

▲ 《星球大戰》黑武士經典配音員兼演員James Earl Jones逝世，終年93歲。他年少時曾患嚴重口吃，幸遇上良師改變了他的一生。

沉重哄亮的聲綫，力量中卻帶點溫柔，肯定地說：「This is CNN」。在美國這把聲音已代表CNN新聞電台。

聲音來自James Earl Jones，早前他在家中安詳離世。九十三歲高齡，巨「聲」終於殞落，其實香港人也很熟悉這把聲音，他就是《星球大戰》（Star Wars）「黑武士」達斯維德Darth Vader的聲演，也就是《獅子王》（The Lion King）Mufasa（木法沙）的聲音，他不僅是聲音演員，更是百老匯荷里活著名演員，曾多次獲獎。

鮮為人知的，是他年少時曾患嚴重口吃，當年口吃的黑人兒童遭受歧視，唯一解決方法便是盡量不說話，由六歲到十四歲，他盡量埋藏自己不說話不溝通，實難想像不肯說話的口吃兒童，如何能轉化成為著名演員。

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一份關懷改變一生命運，十四歲那年，他遇上一位老師願意為他的口吃問題盡點力，簡單方法就是教他朗誦詩歌，並要求他在班上大聲朗誦，豈知朗誦時口吃竟完全消失，信心壯大起來，慢慢連講話時也不口吃。

人生就是這麼奇妙，簡單的遇上、純潔的關懷、無畏的勇氣，加起來可把坎坷轉化成福氣，相信當年助他的老師未曾會想像到James Jones未來的成就，只是單純地想幫助一位學生。

要隨時伸出助人之手，這可能會改變別人一生，也讓世界變得更美好。

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