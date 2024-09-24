癌症殺手｜男子忍尿8年揭「腫瘤穿透膀胱」　靠1種療法癌細胞完全消失

▲ 男子忍尿8年揭患前列腺癌，靠1種療法令癌細胞完全消失。

【癌症／前列腺癌／尿頻／漏尿／老人病】身體功能出現異常不容忽視！台灣一名73歲商人多年前出現排尿不順及頻尿問題，但一直以為是老人病懶理，直到8年前一次半夜小便回房後，發現內褲濕了一片，才驚覺自己出現漏尿情況。男子事後求醫，雖發現癌症指數偏高，但工作繁忙未有及時進行化驗，拖足8年到病情惡化後才回院化驗，驚揭已患上一種癌症，並已穿透膀胱，幸而接受治療目前已基本痊癒。醫生強調，這種癌症多數發生在60歲以上男性，不少人確診時已屬四期、繼而錯失治療的黃金時機，因此呼籲大眾應多關注身體異樣，及早接受適當治療，將風險減至最低。

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台灣澄清醫院中港院區放射腫瘤科梁家郡醫生日前於《健康2.0》分享上述病例，指該名男子平日因工作需要，經常頻繁往來台灣及越南，多年來一直受到排尿不順及頻尿困擾，但一直當老人病未有理會，直到8年前他越南公司半夜小便回房後，發現內褲因漏尿而被浸濕一片，才驚覺異樣回到台灣求醫。

癌症殺手｜8年後病情惡化再求醫 驚揭患前列腺癌：已穿透膀胱

泌尿科醫生經檢查後，發現他前列腺肥大、癌症指數亦偏高，建議他進行切片化驗，惟男子工作繁忙，不久便又直接回到越南辦工，病情亦一直拖延未有理會。直到8年後，男子排尿不順問題日益惡化，才再次到醫院接受前列腺切片化驗，結果發現自己患上了前列腺癌，癌症指數高達33.667（正常值小於4），而前列腺癌腫瘤大小達到2.2cm×1.6cm，已穿透前列腺表膜，並入侵到上方膀胱位置。

▲ 男子癌症指數高達33.667，而前列腺癌腫瘤大小達到2.2cm×1.6cm，已透前列腺表膜並侵犯到上方膀胱位置。（網上圖片）

癌症殺手｜男子經1治療後基本康復 癌細胞幾乎全部消失

梁醫生指出，男子經醫生評估後，決定接受抗荷爾蒙治療和快活光子刀放射線治療，通過42次治療後目前已痊癒，後續一直持續進行追蹤檢查。從幸是，男子截至今年7月的磁力共振檢查報告，顯示他的前列腺癌完全消失，而原本被穿透的前列腺表膜位置亦已恢復完整，癌症指數更大幅下降到0.025，幾乎驗不到癌細胞。面對喜訊，男子亦對醫生表示慶幸，坦言過後已決定退休、好好享受人生。

梁醫生續指，前列腺癌對於放射線敏感度較高，過去多年所接觸的75位前列腺癌患者中，接受過光子刀治療的病人有95％以上癌症完全消失，5年存活率達100％，而少數沒有完全消失的病例，經磁力共振追蹤檢查後發現，不少都屬於殘留痕跡，但起碼癌腫瘤並未有繼續生長。

癌症殺手｜醫生拆解前列腺癌4警號 及早發現把握康復機會

據了解，前列腺癌多發生在60歲以上男性，初期症狀與前列腺肥大相似，多會出現以下4大症狀，惟約有30％台灣患者確診時已屬四期，癌細胞常已轉移到骨骼等部位，錯失治療的黃金時機，因此呼籲大眾應多關注身體異樣，及早發現問題並接受適當治療、把握康復機會：

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癌症殺手｜4大誘發癌症成因

世衛預計，到2050年，全球新增癌症病例將超過3500萬，比2022年大增77%。而造成全球癌症病例快速增長因素，除了與人口老化及人口持續膨脹有關，另一方面估計與接觸以下4類「誘發癌症因素」機率更高：

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報告警告指，作為現時第3大常見癌症兼死亡人數排名第2的大腸直腸癌，其致病原因皆與吸煙、飲酒和肥胖有關；而目前6種患病率正持續上升的癌症，包括子宮內膜、肝、腎、胰臟、大腸直腸和乳癌，亦同樣與體重過重有關。

癌症殺手｜8大防癌食物

有很多人喜歡番茄口味的食物，但對番茄這個蔬果卻敬而遠之。洪醫生有見及此，建議8大防癌食物，當中包含很多營養素，對於降低腫瘤風險，抗癌和抗氧化都很有幫助。

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